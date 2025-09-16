País La Mañana Javier Milei Presupuesto 2026: tras la presentación de Javier Milei, las redes estallaron de memes

El Presidente dio un discurso en la CPAC, que se llevó a cabo en Paraguay, donde recordó a Charlie Kirk y lanzó una insólita mentira ante el auditorio.







Tras el comentario de Javier Milei, los internautas llenaron las redes de memes diculizandolo.

Este martes, el presidente Javier Milei dio un discurso en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en Paraguay y, entre otros cosas dijo que los salarios argentinos se ubican "en torno a los 1.100 y 1.200 dólares, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales, dado que ese monto equivaldría a $1.776.000.

"Los salarios en Argentina cuando nosotros llegamos estaban en torno a los 300 dólares, hoy están en torno a los 1.100, 1.200 dólares", señaló el jefe de Estado.

Ante esto, los internautas no tardaron en reaccionar, dado que el video se viralizó rápidamente: "Che avisen dónde se gana eso porque la verdad me vendría super bien..."; "Sí, maestro. Por eso la gente te dejó de votar. Porque nos cuadriplicaste el sueldo. Seguí en tu nube de pedos, hijo de mil puta"; "Es un gordo pelotudo. Ojalá que mentir estuviese penado. Porque esta mentira nos la bancamos nosotros con estos sueldos de mierda que no alcanzan para nada", fueron sólo algunos de los comentarios.