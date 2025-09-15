Neuquén La Mañana Neuquén Feria del Libro en Neuquén: horarios y agenda completa para este lunes 15 de septiembre

Maria Isabel sanchez

La Feria del Libro en Neuquén “Marcelo Martín Berbel” inauguró el pasado viernes, en el marco de los festejos por el 121 aniversario de la ciudad, y transitó un fin de semana repleto de visitantes. El evento se celebrará hasta el 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.

Durante los diez días del evento, se llevarán adelante múltiples actividades culturales y artísticas, no solo vinculadas con la literatura: también habrá música, espectáculos y muestras en los museos. Además, Chos Malal es la ciudad invitada de honor de la Feria, en reconocimiento a su importancia histórica como primera capital de Neuquén.

Entre los escritores que se presentarán este lunes se encuentra Fernando Miodosky, quien expondrá la biografía novelada "Mandato clandestino". Se trata de una novela que retrata el sufrimiento, la resignación y la esperanza. Revela la fuerza de los mandatos cuando las inclemencias de los tiempos sacuden los cimientos de la vida. La exposición será a las 19 en el auditorio Irma Acuña.