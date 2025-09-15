Feria del Libro en Neuquén: horarios y agenda completa para este lunes 15 de septiembre

Entre los escritores que se presentarán este lunes se encuentra Fernando Miodosky, quien expondrá la biografía novelada "Mandato clandestino".
La Feria del Libro en Neuquén “Marcelo Martín Berbel” inauguró el pasado viernes, en el marco de los festejos por el 121 aniversario de la ciudad, y transitó un fin de semana repleto de visitantes. El evento se celebrará hasta el 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.
Durante los diez días del evento, se llevarán adelante múltiples actividades culturales y artísticas, no solo vinculadas con la literatura: también habrá música, espectáculos y muestras en los museos. Además, Chos Malal es la ciudad invitada de honor de la Feria, en reconocimiento a su importancia histórica como primera capital de Neuquén.
Entre los escritores que se presentarán este lunes se encuentra Fernando Miodosky, quien expondrá la biografía novelada "Mandato clandestino". Se trata de una novela que retrata el sufrimiento, la resignación y la esperanza. Revela la fuerza de los mandatos cuando las inclemencias de los tiempos sacuden los cimientos de la vida. La exposición será a las 19 en el auditorio Irma Acuña.
Feria del Libro: Lunes 15 de septiembre
Auditorio Marcelo Martín Berbel
17:00 hs: El periodista Santiago Rey conversa con los periodistas neuquinos Bruno Oliva, Emiliana Cortona y Cecilia Rayén Guerrero Dewey en la mesa "Narrar la Patagonia".
18:00 hs: Hernán Esteban Ingelmo presenta "Vida con Sabor a Evangelio", reflexiones a partir de los manuscritos de Don Jaime Francisco de Nevares.
19:00 hs: Espectáculo de música y poesía "Recortes de Vida" con Mirta Sangregorio y Pedro Palacios.
20:00 hs: La Universidad Nacional del Comahue presenta el libro "Desde la cultura Mapuche", junto a su recopiladora Magaly Ávila.
Auditorio Irma Cuña
17:00 hs: Carlos Alberto Vega presenta su novela de terror "El viejo de la bolsa".
18:00 hs: María Victoria Vagnoni presenta el poemario "Las indecisas alas".
19:00 hs: Fernando Miodosky presenta la biografía novelada "Mandato clandestino".
20:00 hs: María Fernández Mouján presenta la biografía/entrevista "Mari mari iñce Rosalía Barra pigen tañi Lof Puel".
Domo María Elena Walsh
18:00 hs: Camila Poblete presenta el poemario "Los pájaros cantarán odas de muerte y decepción".
19:00 hs: Matías Stiep presenta "El desierto en la boca", cuentos.
Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta
16:00 hs: Marito Diabolista.
Feria del Libro: Martes 16 de septiembre
Auditorio Marcelo Martín Berbel
17:00 hs: Rodrigo Javier Dias presenta "Crónicas Geográficas: un viaje por las rutas neuquinas".
18:00 hs: UPCN presenta "Malvinas 8º edición, La salamanca Patagónica", un espectáculo de coplas, vidalas y cantos ancestrales.
19:00 hs: La escritora y actriz Patricia Suárez dicta su taller de dramaturgia "La escena de tu vida".
Auditorio Irma Cuña
17:00 hs: Charla "Leer con otros: una red de clubes de lecturas", a cargo de María Inés Bogomolny.
18:00 hs: Charla "Autoridad en crisis: Tensiones entre familias y escuelas en tiempos de desconfianza y malentendidos", coordinada por Mariano Cranco. (Solo para docentes inscriptos).
Domo María Elena Walsh
18:00 hs: "El último Rey de Neuquén", espectáculo de narración, canto y humor de Elio Óscar Bressán y Silvia Beatriz Zurdo.
19:00 hs: Carlos Hector Agúndez presenta "Relatos Protapatagonicos 2", costumbrismo.
Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta
16:00 hs: Joaquín Dimagic, show de magia.
