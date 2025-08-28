Comodoro Rivadavia: colecta para la mujer que sobrevivió al choque en el que murieron su esposo y sus hijos

Ivana Oronel debe costear un traslado urgente para que la operen. Viajaba a ver Rosario Central-Newell's con su pareja, Amílcar y sus hijos Ian y Yasmin.

Ivana Oronel, de Comodoro Rivadavia, lucha por su vida tras perder a toda su familia en un choque.

La familia de Ivana Oronel inició una campaña solidaria urgente para costear el traslado de la mujer de Comodoro Rivadavia que perdió a su esposo y sus dos hijos en un trágico accidente automovilístico ocurrido el sábado último cuando viajaban desde la provincia de Chubut hacia Rosario para ver el clásico de fútbol entre Rosario Central y Newell’s Old Boys .

El pedido de ayuda fue lanzado por la suegra de Ivana y madre de Amílcar Nicoletti, fallecido en el choque. Ivana quedó internada en un hospital cercano al lugar del accidente, en la provincia de Buenos Aires, y debe ser derivada con urgencia a un hospital de Rosario para que la intervengan quirúrgicamente.

“Como es de público conocimiento, Amílcar y su familia tuvieron un accidente viajando a Rosario. Ivana, su esposa, que está internada en Pehuajó , debe ser trasladada a Rosario para una operación urgente. Acudimos a la solidaridad de todos para afrontar estos gastos. Muchas gracias”, expresó la mamá de Amílcar.

El alias para transferencias es wAmilcar.RC a nombre de Gabriela Willi, quien también dejó el número de teléfono de contacto 341-648-9397 para quienes se quieran comunicar por ese medio para establecer algún tipo de colaboración.

El choque fatal en Ruta 5

Amílcar Nicoletti, de 40 años, era el presidente de la filial de Rosario Central en Comodoro Rivadavia. Su plan era viajar en avión con su familia para ir a ver Central-Newell’s, pero por distintos motivos debió modificarlo y el sábado 23 partieron en automóvil hacia la ciudad santafesina.

El Fiat Argo destruido, tras el choque en el que murieron tres integrantes de la familia Nicoletti, de Comodoro Rivadavia El Fiat Argo destruido, tras el choque en el que murieron tres integrantes de la familia Nicoletti, de Comodoro Rivadavia.

Sobre la Ruta Nacional 5,a la altura de Francisco Madero, en el partido bonaerense de Pehuajó, la familia quedó involucrada en un choque en el que murieron Amílgar y sus dos hijos, Yasmín, de 15 años y Ian, de 7, mientras que su esposa, Ivana, sufrió heridas gravísimas.

En el accidente, ocurrido a la altura del kilómetro 389,5 de la Ruta 5, chocaron el auto Fiat Argo en el que viajaba la familia y un camión Fiat Iveco que terminó incendiado por la violencia de la colisión.

Las víctimas fallecieron en el acto, mientras que Ivana y el conductor del camión -que debió ser rescatado de las llamas por un bombero voluntario- fueron derivadas a centros médicos cercanos.

Apoyo y condolencias en Comodoro Rivadavia y Rosario

El hecho generó profunda conmoción en todo Comodoro Rivadavia, donde la familia residía.

Hasta el momento no se determinaron fehacientemente las responsabilidades en el choque, pero las primeras hipótesis apuntan al camionero que fue imputado por el fiscal Pablo Schestrom por “triple homicidio y lesiones culposas”.

La investigación judicial sigue su curso, mientras la comunidad de Comodoro Rivadavia continúa unida en apoyo a Ivana, quien lucha por su recuperación.

La muerte de la familia Nicoletti causó honda conmoción en Comodoro y también en Rosario, donde se multiplicaron los mensajes de condolencias por el titular de la filial patagónica del equipo “Canalla” y sus hijos, incluyendo uno oficial del Club Atlético Rosario Central que envió un mensaje de “acompañamiento a su familia y sus seres queridos en este doloroso momento”.