Tragedia en Comodoro Rivadavia: el hombre que llevaba ocho personas en un Gol podría ir preso hasta seis años

Lo dejaron en libertad pero fue imputado por homicidio culposo agravado por imprudencia al volante. En el choque murió una mujer de 36 años.

Tras la audiencia de control de detención, fue dejado en libertad el hombre que iba al volante de un Volkswagen Gol que protagonizó un accidente fatal en la ciudad de Comodoro Rivadavia . No obstante, la imputación provisoria que se determinó para él podría derivar en una dura condena, de hasta seis años de prisión.

El imputado, identificado como Genaro Ortiz, conducía un Volkswagen Gol tres puertas en el que se trasladaban ocho personas . El lunes por la madrugada, su vehículo colisionó con un Fiat Siena en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen ( Ruta Nacional 3 ) y Juan B. Justo, en la zona costera de Comodoro Rivadavia.

A causa del impacto, falleció Maira Remolcoy, una mujer de 36 años, madre de dos hijos, que viajaba en el Gol a upa de otra persona en el asiento delantero de acompañante.

Comodoro Rivadavia: la calificación y la pena prevista

Ortiz, que fue detenido tras el choque y liberado este martes, quedó imputado provisoriamente por homicidio culposo agravado por imprudencia al volante.

El Artículo 84 bis del Código Penal establece una pena de 2 a 5 años de prisión para quien “por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte”, e incrementa la condena a 3 a 6 años, si se da alguna circunstancia agravante entre las cuales se mencionan la violación de un semáforo, o la culpa temeraria.

Retiran los autos tras el choque fatal en Comodoro Rivadavia En el accidente en Comodoro Rivadavia murió una mujer de 36 años.

Según las primeras versiones judiciales y testimonios, Ortíz habría pasado un semáforo en rojo, situación que desencadenó la colisión.

En función de estos indicios fue que se dispuso su detención para solicitar la formalización de la imputación en su contra, con esa calificación legal, establecida por el fiscal Jefe Cristian Olazábal y la fiscal Verona Dagotto, quien está a cargo de llevar adelante la investigación.

Para la defensa, hay que investigar más

Por su parte, la defensa de Ortiz, representada por la abogada Alicia Dramesino, cuestionó la calificación provisoria y consideró que el responsable del choque pudo haber sido el conductor del otro automóvil.

“Vamos a pedir medidas de prueba para determinar qué es lo que hace que hoy esté imputado Genaro. Supuestamente pasar un semáforo en rojo, que sería el presupuesto que hace que él sea el autor de este hecho. Pero el impacto recibido fue del otro vehículo y la señorita (Remolcoy) fallece por ese impacto”, dijo.

“Quiero ver si la investigación permite determinar si realmente el imputado tiene que ser mi asistido o el otro conductor. Hay dos vehículos involucrados en este caso”, agregó.

Al margen de la víctima fatal, todos los demás involucrados en el accidente se encuentran fuera de peligro.

Por la violencia del choque y la cantidad de personas involucradas, debieron solicitar tres ambulancias al Hospital Regional Víctor Manuel Sanguinetti, para asistir a los que, en principio, se informaron como ocho heridos en el impacto.

Luego se supo que la víctima fatal falleció en el acto, mientras que los otros ocupantes de ambos vehículos “no sufrieron heridas de gravedad” y fueron trasladados al Hospital por precaución.