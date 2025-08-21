El plan de Comodoro Rivadavia para recibir cruceros que van a las Malvinas y la Antártida

La administración del Puerto avanza en un proyecto conjunto con el Ente de Turismo de Chubut . La idea es que hagan escala embarcaciones medianas.

Con la que fue su histórica actividad principal -la petrolera- en crisis, Comodoro Rivadavia busca potenciar otros sectores de su economía y, entre ellos, desde hace tiempo apunta a convertirse en una plaza fuerte del turismo en la provincia de Chubut . Con ese sentido se puso en marcha el plan para que cruceros que van a las Islas Malvinas o a la Antártida Argentina hagan escala y conozcan los atractivos turísticos comodorenses.

“El puerto tiene todas las condiciones necesarias para la recepción de los cruceros”, indicó Digna Hernando, administradora del puerto de Comodoro Rivadavia . Y dijo que ya se trabaja de manera articulada con el Ente Comodoro Turismo y el Ministerio de Turismo de Chubut para promover la llegada de buques.

Las experiencias de la ciudad en el tema llevaron a la necesidad de buscar alternativas, ya que en dos ocasiones en que cruceros de gran porte —con capacidad para 2.000 o 3.000 pasajeros— hicieron escala en Comodoro Rivadavia, permanecieron en rada pero no pudieron atracar debido al viento.

Tomando en cuenta esos antecedentes,la estrategia cambió. Ahora las gestiones apuntan a cruceros de menor porte, con alrededor de 800 pasajeros.

“Por varios motivos: el primero de ellos, porque generalmente en la temporada de cruceros es también la temporada que coincide con que Comodoro tiene rachas de viento fuerte”, señaló Hernández.

Puerto de Comodoro Rivadavia. El Puerto de Comodoro Rivadavia podría recibir cruceros de hasta 800 pasajeros.

“También porque al ser nosotros una localidad que está comenzando un desarrollo turístico más importante, el empezar con cruceros de 800 pasajeros nos da también la oportunidad de ir adaptando las prestaciones de la ciudad a esa llegada de gran cantidad de personas”, agregó.

El crecimiento turístico de Comodoro Rivadavia

La funcionaria oficial marcó otras diferencias en relación con los frustrados intentos anteriores.

“En el momento en que se intentó traer los cruceros, no existía esta cantidad de prestadores que existen actualmente. En el tiempo se han ido generando empresas que han ido desarrollando algunos atractivos en particular, cosa que no existía hace unos años”, dijo.

En cuanto a las actividades a las que apuntan, Hernando comentó que están generando “las condiciones, por ejemplo, para las embarcaciones que prevén hacer avistaje de ballenas en nuestra región, pero también para que se puedan concretar otros tipos de paseos náuticos y deportivos, se puedan concretar”.

“De hecho, recientemente se hizo la primera salida con prestadores mayoristas que vinieron en visita de familiarización”, detalló.

A futuro, o no tanto

El proyecto, aclaró Hernando, es a largo plazo: “En general, la organización de los cruceros lleva tres años de anticipo entre que se hacen las presentaciones a las empresas, estas comercializan los cruceros y empiezan a llegar”.

De todos modos, aclaró que existen posibilidades de aprovechar situaciones puntuales para avanzar más rápidamente, con cruceros “que tienen como destino Malvinas o la Antártida y, en algunas oportunidades, las condiciones climáticas no les permiten ingresar a esos destinos”.

“Eso nos permitiría que ese barco se redireccione hacia nuestro puerto”, estimó la administradora.

Respecto da los atractivos locales, la funcionaria resaltó: “Tenemos una diversidad de fauna muy interesante, una geografía particular y también una cuestión cultural que mostrar”.

“Ahora estamos viendo que no solamente tenemos la ballena franca, sino que se la ve con mucha más frecuencia y durante mucho más tiempo permaneciendo en nuestro golfo. Además están las toninas, los lobos marinos y la cantidad de aves que tiene nuestra zona”, destacó.