Comodoro Rivadavia: empieza a atender al público la Ciudad Judicial anunciada hace 21 años

Es el complejo tribunalicio más grande de la Patagonia . Desde este lunes se pueden hacer trámites y el miércoles será la primera audiencia de un juicio.

Anunciada en 2004 e inaugurada oficialmente el 26 de junio último, este lunes empieza a atender al público la Ciudad Judicial Dr. Marcelo Alejandro Horacio Guinle de Comodoro Rivadavia , que concentrará toda la actividad de la Justicia en la ciudad más poblada de Chubut .

Si bien la atención de trámites y gestiones comienza este lunes, la primera actividad tribunalicia tendrá lugar este miércoles 20 de agosto, cuando se realice la primera audiencia de un juicio.

El acceso peatonal a la flamante sede es por la calle Figueroa Alcorta 90.

Desde el Poder Judicial de la Provincia del Chubut informaron que, durante esta primera semana, los organismos que atenderán al público serán la Oficina de Gestión Unificada (OGU) de Familia y el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF).

A su vez, el lunes 25 de agosto, según se prevé, ya estarán funcionando a pleno los Equipos Técnicos Interdisciplinarios en el nuevo edificio.

Cómo es la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia

La Ciudad Judicial tiene una superficie cubierta de 16.900 metros cuadrados y alberga dependencias judiciales que incluyen los juzgados de ejecución y todas las dependencias laborales, además del Cuerpo Médico Forense y el Equipo Técnico Interdisciplinario.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut. Ignacio Torres, junto a Ricardo Lorenzetti (a su derecha), en la inauguración oficial de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, en junio pasado.

“En la actualidad se encuentran completamente habilitadas la planta baja y todo el primer piso del edificio. Tanto la planta baja como el primer piso albergarán todo lo que es el fuero civil, es decir, lo no penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia”, detalló Camila Banfi, vicepresidenta primera del Superior Tribunal de Justicia de Chubut en ejercicio de la presidencia por el pedido de licencia de Javier Raidan.

Según explicó la jueza, el traslado de dependencias se llevó a cabo en etapas: primero se mudaron los juzgados laborales 1, 2 y 3, la Oficina de Notificaciones y Mandamientos y el Juzgado de Paz.

Posteriormente, en una segunda fase, instalaron la Oficina de Gestión Unificada Civil y Comercial, los juzgados civiles 1, 2 y 3, el Servicio Público de Mediación y el Juzgado Contencioso Administrativo.

“Estos organismos ya se encuentran instalados en la ciudad”, indicó Banfi, y anticipó que se sumará también una oficina del Ministerio de la Defensa Pública.

“Seguramente van a surgir cuestiones que haya que volver a mirar o regular, pero ya la sede está mudada”, celebró Banfi.

De 2004 a 2025

La Ciudad Judicial fue concebida para unificar múltiples servicios judiciales en una sola estructura, buscando optimizar la eficiencia, disminuir gastos de alquiler y actualizar el acceso a la justicia.

Esto incluye la puesta en marcha de un centro de cómputos propio para la digitalización de expedientes y una subestación eléctrica exclusiva que garantizará autonomía en servicios esenciales.

Para el Poder Judicial, se trata de una construcción largamente anhelada y diferida. La obra arrancó oficialmente en 2004, aunque ya en la década anterior se empezó a impulsar el proyecto, pero recién en 2013 comenzó a mostrar avances concretos.

El puntapie inicial del proyecto se había dado desde el ministerio de Obras Públicas de Comodoro Rivadavia, que tuvo la iniciativa bajo su órbita hasta 2018, cuando lo tomó el Poder Judicial, que financió los trabajos con fondos propios.

La idea había sido mencionada por primera vez a fines de los 90, por el ex intendente Marcelo Guinle. En 2021, su nombre fue elegido para el nuevo complejo judicial, cuando se inauguró formalmente la primera etapa de trabajos.