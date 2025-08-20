Chubut: al falso psicólogo denunciado por 322 delitos ahora lo acusan de uno solo y no iría preso

Un cambio en la Fiscalía de Trelew derivó en la posibilidad de una probation. Su defensa ya propuso que haga trabajo comunitario.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut modificó la acusación contra Jeremías Berruhet, un falso psicólogo imputado en una causa por el otorgamiento de al menos 322 certificados en Gaiman , para la obtención de la licencia de conducir en la ciudad de Trelew .

Por el cambio en la calificación legal, Berruhet ya no está acusado de 322 delitos -uno por cada certificado apócrifo- sino de uno solo en continuado. Esto le da la posibilidad de acceder a una pena de cumplimiento condicional y una probation, y el falso profesional ya propuso realizar tareas comunitarias como condena por el delito.

Berruhet está imputado en la causa donde el principal acusado es Diego Soto Payva , propietario de un centro médico de Gaiman donde, según estableció una investigación, se otorgaron centenares de certificados truchos de apto psicológico que eran utilizados para gestionar el registro de conducir en Trelew.

Tras el comienzo de la investigación, el Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut confirmó que Berruhet no figuraba en el registro de matriculados para ejercer la profesión.

Chubut Allanamiento en la clínica de Gaiman certificados truchos para licencias de conducir.jpg Chubut: el allanamiento en la clínica de Gaiman donde daban certificados médicos truchos para obtener licencias de conducir.

Por otro lado, la Universidad Nacional de La Plata certificó posteriormente que al imputado le faltaba aprobar una materia para completar la Licenciatura en Psicología y otras tres para el Profesorado.

Chubut: otro fiscal y nueva hipótesis

Durante la audiencia celebrada en la Oficina Judicial, el fiscal general Omar Rodríguez dispuso modificar la calificación legal por la que estaba acusado Berruhet, una decisión que redujo la expectativa de pena y habilita la posibilidad de que solicite una suspensión de juicio a prueba, más conocida como probation.

Hasta el momento, la imputación original sostenida por la entonces fiscal Julieta Gamarra había considerado los 322 hechos como concurso real de delitos -es decir, 322 delitos distintos-, lo que incrementaba sustancialmente la escala penal.

De acuerdo con esa postura, Berruhet, quien habría firmado certificados para la obtención de tránsito ejerciendo como profesional sin contar con matrícula ni título habilitante -era apenas un estudiante avanzado de la carrera de Psicología-, protagonizaba múltiples episodios autónomos de usurpación de título.

Rodríguez -quien reemplazó a Gamarra tras la renuncia de esta para asumir en la Unidad Anticorrupción- resolvió modificar la acusación y unificó esos hechos bajo la figura de delito continuado, también en calidad de autor.

“Cuando se usurpa una propiedad se considera el lapso completo del delito y no se juzga por cada día de usurpación”, fue el ejemplo que puso Rodríguez.

La propuesta de la defensa

La nueva calificación como delito continuado establece una pena que puede ir de un mes a un año de prisión, mucho más leve que la que se contemplaba con la acusación anterior.

Además, este ajuste legal abre las puertas de una probation mediante el cumplimiento de reglas de conducta y tareas comunitarias, evitando así la cárcel.

La defensa de Berruhet adelantó su interés en explorar este camino, con la propuesta realizar 60 horas de trabajo comunitario, aunque el fiscal Rodríguez señaló que la cuestión deberá ser evaluada recién en la etapa de acusación.

El cambio que beneficia a Berruhet no incluye a Soto Payva, el principal imputado, a quien se investiga por presunta falsedad ideológica en los 322 hechos en los que estuvo involucrado Berruhet y otros anteriores en los que se habría utilizado el sello de una psicóloga jubilada.