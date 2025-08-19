Chubut: detuvieron a un padre que juntaba material en una cantera municipal para trabajar y mantener a 3 hijas

Al vecino de Gaiman lo demoraron y le secuestraron su camión. Lo contó en redes sociales y hubo fuertes cuestionamientos a la Municipalidad.

Un vecino de Gaiman, padre de tres hijas, fue demorado por agentes de la policía de Chubut cuando intentaba cargar material de la cantera municipal para poder trabajar y sostener económicamente a sus niñas. El episodio, que ocurrió el 14 de agosto cerca de las tres de la tarde , fue luego difundido en redes sociales por el involucrado y desató una ola de críticas.

El hombre compartió su experiencia acompañando su relato con un breve video donde se lo ve realizando su actividad habitual en el lugar. La publicación alcanzó las 33 mil visualizaciones y recibió decenas de mensajes de solidaridad.

Según el informe de la Policía de Gaiman al que tuvo acceso El Valle Online, el operativo se desarrolló tras recibir un llamado que alertaba sobre la presencia de un camión en la cantera municipal ubicada en Ruta Nacional 25, kilómetro 43.

Al arribar al lugar, los efectivos interceptaron el vehículo de color blanco con batea azul que circulaba por los caminos internos del predio.

Detenidos en la cantera de Gaiman El camión decomisado a Walter Mansilla, que fue demorado junto a otro hombre que lo acompañaba.

En el habítuáculo iban dos hombres mayores de 30 años, ambos residentes de Gaiman. Según el parte oficial, transportaban casi una batea completa de ripio extraído de la cantera municipal sin la autorización correspondiente.

Por este motivo, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y se procedió a la detención de los ocupantes y al secuestro del rodado. Ambos fueron trasladados por razones operativas a la comisaría tercera de Trelew,donde permanecieron hasta su presentación en una Oficina Judicial para la audiencia de control.

El reclamo del hombre demorado en Chubut

Mansilla cuestionó duramente el procedimiento policial y denunció un trato desigual por parte de las autoridades. En sus redes sociales, el hombre expresó su indignación: "Nosotros los de bajos recursos no podemos hacer nada y los empresarios con máquinas hacen lo que quieren, cargan donde quieren y nadie dice nada. Yo no quiero que me mantenga nadie, solo quiero trabajar para sostener a mi familia", sostuvo.

Embed

En otra publicación, acompañada de un video donde aparece con su pala, escribió: "Que manera de robar en Gaiman —ironizó sobre su trabajo—. (Esto es) Lo que hago para mantener a mis tres hijas sin molestar a nadie, pero para el intendente es robo. Por eso me metió preso y me sacó mi herramienta de trabajo que uso para poder vivir sin molestar a nadie ni pedirle nada a nadie. Más claro echale agua. Date cuenta lo que es el intendente".

Cinco días después de su detención, Mansilla volvió a generar repercusión al compartir un video que mostraba un montículo de basura acumulada. En esa oportunidad, explicó: "Haciendo limpieza el día miércoles al costado del canal. Haciendo un trabajo que le corresponde al Municipio de Gaiman. En este mismo lugar iba a tirar el relleno que fui a cargar al costado del basurero".

Apoyo de vecinos de Gaiman

La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Los habitantes de Gaiman expresaron su respaldo al trabajador, destacando su esfuerzo diario y su dedicación como padre.

Omar Zalazar fue uno de los que se manifestó públicamente: "Si yo lo veo todos los días a este pibe trabajar y anda con sus nenas para la escuela.Vamos pibe, fuerza que todo esfurzo tine su.reconpensa. Y al señor intendente, en vez de truncar la posibilidad.de trabajo metiéndolos presos, podria mover las tarlipes y generar trabajo. Los que no lo tienen acá en Gaiman son muchos y tenga.en cuenta el esfurzo que hace ese papá para con sus nenas. Y no sé si como intendente.le ha dado una mano....Ayudemos al que trabaja. Su pueblo es chico.y todos se conocen… Déjelo trabajar."

Embed

Otra vecina manifestó: "Todos te conocemos y sabemos lo que luchás por tus princesas. Esto es Gaiman: al que trabaja lo joden de todos lados y no le dan la posibilidad de progresar".

Los cuestionamientos se extendieron hacia la gestión municipal. "A las empresas grandes nadie las controla, pero a un laburante lo tratan como delincuente", expresó una vecina. Y otros usuarios fueron directos en sus críticas al intendente: "¿Encima que juntás la mugre que el municipio debiera limpiar, te meten preso por sacar tierra de la cantera? Este intendente es bueno para hacer denuncias. Para otra cosa no sirve. Suerte loco!!", comentó alguien al segundo posteo de Mansilla.

¿Una consulta de los policías?

El Valle Online también pudo saber de otras fuentes que el hecho se produjo durante las celebraciones por el aniversario de Gaiman, cuando no había actividad en la cantera municipal.

Según estas versiones, antes de proceder a la detención, los responsables policiales se habrían comunicado con funcionarios del municipio "para ver si valía la pena actuar así", con la detención y el decomiso del camión, o si correspondía simplemente hacerle un llamado de atención a Mansilla para que no retirara los áridos del lugar.