Cómo son las casas para discapacitados que construirán en Trelew

El Instituto Provincial de la Vivienda de Chubut licitó las obras y presentó los prototipos. Se tuvieron en cuenta las necesidades de cada beneficiario.

El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) de la provincia de Chubut realizó la apertura de ofertas correspondientes a la licitación de obras de viviendas adaptadas para discapacitados que serán construidas en la ciudad de Trelew .

Junto con el anuncio de la licitación de los trabajos se dieron a conocer los prototipos de las tres casas que construirán, con las características que tendrán y que dependen del tipo de discapacidad que presenten los beneficiarios.

Según se informó, el presupuesto destinado al proyecto es de casi 500 millones de pesos, y tiene como objeto “la ejecución de una intervención en tres lotes urbanos a partir de la construcción de diversas tipologías de viviendas que se adaptan según la problemática y necesidad de cada individuo, para brindar solución habitacional a tres grupos familiares”.

De acuerdo con el proyecto licitado, las viviendas adaptadas serán edificadas a partir de la demanda específica de cada familia, por lo que cada una de ellas presenta particularidades.

Trelew: qué tendrán las viviendas

En dos de los casos, se plantean dormitorios de uso exclusivo para los individuos con discapacidad, de medidas amplias de modo que permitan la aproximación y traslado desde la silla de ruedas para poder realizar las actividades terapéuticas que se requieran.

Licitación de viviendas adaptadas en Trelew. Apertura de sobres en Rawson Se realizó en Rawson la apertura de sobres de la licitación para las viviendas adaptadas que construirán en Trelew.

Los prototipos tendrán dos baños, uno común y otro adaptado. El baño adaptado estará equipado con inodoro, pileta y zona de ducha con artefactos especiales. También se colocarán barrales y accesorios que faciliten el desplazamiento hacia los distintos sectores.

Tanto el baño como el dormitorio tendrán puertas con manija de empuje barral -del tipo de las puertas de salidas de emergencia-. La del baño abrirá hacia afuera y se colocará en ambas un zócalo de chapa de protección.

Todas las puertas serán de 90 centímetros de ancho, una dimensión mayor a la estándar, que fue implementada para todas las habitaciones de la vivienda de modo de poder integrar perfectamente al individuo a la vida familiar.

En cuanto a los pasillos de circulación, también tendrán un ancho mínimo de 90 centímetros para permitir el paso de sillas de ruedas sin inconvenientes. Además, se dispondrán rampas en los desniveles que puedan ser necesarios.

La tercera vivienda será tipo dúplex, ya que, según se aclaró, la discapacidad que presenta el beneficiario no requiere que sea en una sola planta. Tendrá dos dormitorios, cocina-lavadero, estar-comedor, baño en planta alta y toilette en planta baja.

Otros puntos licitados

En la licitación se incluyó la obligación de completar las redes de agua, cloacas y red eléctrica para proveer de los servicios básicos a la vivienda. También se construirán las veredas incluyendo acceso vehicular y las rampas de discapacitados en las esquinas.

La apertura de sobres se desarrolló en la sede del IPVyDU en Rawson y fue encabezada por el presidente del organismo, Guillermo Espada James. Según informaron desde el gobierno provincial, la empresa Treson ofertó 494.426.265,30 pesos para llevar adelante las obras.

"Desde el IPV continuamos con el compromiso de llegar con soluciones habitacionales a todas las ciudades de la provincia, tal como lo definió el gobernador Ignacio Torres desde el inicio de la gestión", destacó Espada James.