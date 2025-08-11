Trelew: una nena de 10 años contó durante una clase de ESI que su padre la violaba

El hombre la amenazaba con matar a su madre si contaba lo ocurrido. Pero ahora la menor se animó a hacerlo en la escuela. Tres meses de prisión preventiva.

Según el relato de la nena de Trelew, los abusos se iniciaron en 2022, cuando ella tenía 8 años (foto ilustrativa).

Un hombre quedó detenido en Trelew con tres meses de privisión preventiva, acusado de abuso sexual contra su propia hija durante un período de casi tres años. El caso se conoció en las últimas horas, y tiene una particularidad entre los muchos de este tipo que lamentablemente se repiten en todo el país: salió a la luz cuando la presunta víctima, una nena de apenas 10 años , se animó a revelar el calvario que estaba sufirento durante una clase de Educación Sexual Integral (ESI) en su escuela.

La maestra realizó inmediatamente la denuncia correspondiente ante la Justicia luego de escuchar el testimonio de la niña. El fiscal Patricio Perayre se hizo cargo de la investigación y ahora presentó los elementos que fundamentan la imputación contra el padre por graves delitos de abuso sexual , incluido el testimonio de la menor.

Los hechos aberrantes ocurrieron en el domicilio familiar donde convivían padre e hija. Según el testimonio brindado por la menor en cámara gesell , los abusos comenzaron cuando ella tenía ocho años , en enero de 2022 , y se extendieron hasta días previos a enero de 2025 .

Según sus relato, el imputado aprovechaba los momentos en que se encontraban solos en casa para cometer los abusos.

Como suele suceder en estos casos, el abuso va acompañado de amedrentamiento. A sabiendas del daño que estaba causando, el presunto abusador amenazaba constantemente a la nena con "matar a su madre" si revelaba lo que estaba ocurriendo, explotando así su condición de padre y la vulnerabilidad de la menor, a juicio del Ministerio Público Fiscal de Chubut, que difundió el caso en su página oficial de Internet.

La Fiscalía calificó los hechos como abuso sexual simple doblemente agravado por la convivencia y el vínculo, y abuso sexual con acceso carnal, también agravado por estas circunstancias. La investigación está a cargo de la fiscal general jefa Silvia Pereira.

Cámara Gesell y audiencia en Trelew

Durante una audiencia realizada este lunes en el tercer piso de los tribunales de Trelew, la jueza Carolina Marín analizó el testimonio de la víctima y las evidencias presentadas. Tras un cuarto intermedio en el que pudo observar la declaración en cámara gesell, resolvió abrir la investigación y dictar la medida de coerción contra el sospechoso.

La magistrada impuso tres meses de prisión preventiva al acusado debido al peligro de fuga y la gravedad del hecho. La decisión fue respaldada por la fiscal general jefa y también por la jueza de familia Graciela Velázquez.

El funcionario Patricio Perayre explicó durante la audiencia que "la denuncia original fue realizada por una maestra debido a los dichos de la víctima en clase de Educación Sexual Integral, con lo que luego pudieron sumarse evidencias hasta llegar a esta solicitud de apertura".

Contención psicológica

Según se informó, la menor cuenta con el acompañamiento de servicios de protección de derechos, el juzgado de familia y un servicio de asistencia a la víctima del delito durante todo el proceso judicial.

La jueza Carolina Marín consideró que los tres meses de prisión preventiva "resultan razonables dado que se han implementado ya una mayoría de medidas, que se complementarán en el transcurso de la próxima semana".

La investigación continuará con medidas adicionales que se implementarán en los próximos días, mientras la Justicia trabaja para esclarecer completamente este grave caso que conmocionó a la comunidad de Trelew.

Además, el doloroso caso pone en evidencia una de las funciones de la Educación Sexual Integral en el sistema de educación pública, que además de prevenir, apunta a detectar situaciones en la que menores sufren algún tipo de delito sexual, muchas veces en su entorno familiar.