Trelew: sentían mal olor y era de un vecino que llevaba varios días muerto

Una vecina alertó a la Policía de Chubut , porque hacía semanas que no veían al dueño del departamento. La puerta estaba cerrada por dentro y tuvieron que entrar con los bomberos.

El cuerpo de un hombre que llevaba varios días muerto fue hallado por efectivos de la Policía de Chubut dentro de un departamento del Barrio Constitución, en la ciudad de Trelew , tras la denuncia de una vecina por los malos olores que provenían de la propiedad.

El fallecido, de aproximadamente 55 años de edad, era sordomudo y padecía problemas respiratorios y motrices, de acuerdo con lo que informaron fuentes policiales.

Según dieron a conocer desde la Comisaría Tercera de Trelew , la Policía ingresó al domicilio y se encontró con el cadáver durante la tarde de este lunes, a partir de que una vecina informó que se percibía “un olor nauseabundo” proveniente del departamento.

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con que la puerta del departamento, ubicado en la escalera 150 del sector G del barrio de monoblocks, estaba cerrada desde el interior, por lo que debieron forzar el ingreso para poder acceder al inmueble.

Una vez dentro del sitio, los agentes policiales constataron la presencia del cuerpo del hombre ya sin vida y en un avanzado estado de descomposición, lo que evidenciaba que su fallecimiento debió de haber ocurrido al menos varios días atrás.

Hallaron muerto a un hombre en el Barrio Constitución de Trelew Hallaron muerto a un hombre en el Barrio Constitución de Trelew.

Aunque no se difundió si los peritos que trabajaron en el caso determinaron la fecha aproximada del deceso, fuentes policiales estimaron que podría haber sido incluso hace semanas, teniendo en cuenta el tiempo pasado sin que nadie lo hubiera visto por el barrio.

No lo veían desde hacía más de un mes

El hombre “era sordomudo y padecía problemas respiratorios y motrices” indicó el jefe de la Comisaría Tercera, Lautaro Inzunza.

En la escena no se encontraron indicios de criminalidad ni de violencia, ya fuera en el cuerpo o en el mobiliario y los objetos dentro del departamento. Por tal motivo, y por el hecho de que la puerta de acceso estaba cerrada con llave del lado de adentro, la principal hipótesis que se maneja es la de muerte natural.

De acuerdo con el testimonio de vecinos, el hombre, que tenía como pasatiempo la crianza de palomas, no era visto en el barrio desde hacía más de un mes, no obstante lo cual no se sospechó que le hubiera podido ocurrir algo hasta que una mujer percibió el olor que emanaba de su casa.

El accionar de bomberos y policía de Trelew

Tras la denuncia, por precaución y debido a las condiciones del inmueble, el personal de bomberos tuvo que ingresar al departamento con equipos autónomos para garantizar la seguridad del resto de los agentes que trabajaron en el hecho.

Simultáneamente, efectivos de la Policía Científica realizaron las tareas de rigor en busca de indicios para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades del Ministerio Público Fiscal fueron notificadas de inmediato y también se contó con la colaboración de profesionales del Hospital Zonal Adolfo Margara de Trelew, local para el procedimiento correspondiente.

Tras las diligencias judiciales y policiales, el cuerpo fue entregado a un familiar del fallecido.

La ausencia de indicios de violencia sugiere que la causa de la muerte pudo estar vinculada a problemas de salud o circunstancias naturales, aunque el caso continúa bajo investigación para esclarecer todos los aspectos alrededor del fallecimiento.