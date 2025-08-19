Por qué estuvo sin luz un importante sector de Neuquén

Desde CALF explicaron en que circunstancias ocurrió la interrupción del servicio. No obstante, informaron que ya se restableció el suministro.

Durante la jornada de este martes, varios barrios de la ciudad de Neuquén se vieron afectados por un corte de energía que generó preocupación entre vecinos de distintas zonas , incluido el sector del aeropuerto. La interrupción fue atribuida a tareas programadas por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), que realizaba maniobras para poner en servicio un transformador.

Según informó la cooperativa CALF , la salida de tensión se produjo en la línea de 33 kv que alimenta la Estación Transformadora (ET) Centro Oeste . El trabajo demandó la suspensión del suministro en áreas específicas de la capital, lo que ocasionó que los usuarios permanecieran durante un lapso sin electricidad.

Los sectores que quedaron a oscuras fueron el barrio Cumelén, barrio Limay y toda la zona aledaña al aeropuerto de Neuquén. El corte, aunque de carácter transitorio, afectó a numerosos hogares, comercios y también a usuarios que circulaban en el área, dado que varios semáforos quedaron fuera de servicio.

SFP CALF Energia luz electricidad cortes programados (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

CALF confirmó que, una vez finalizadas las maniobras técnicas, la Estación Transformadora Centro Oeste volvió a estar operativa y la tensión fue restablecida con normalidad.

Maniobras programadas

Desde la cooperativa se aclaró que el corte no respondió a una falla del sistema, sino a la necesidad de ejecutar tareas en coordinación con EPEN. “Se estaban realizando maniobras para poner un transformador en servicio”, explicaron, subrayando que la intervención permitió garantizar un mejor funcionamiento de la red.

Estas operaciones forman parte de los trabajos habituales de mantenimiento y reconfiguración que se llevan adelante en distintas estaciones transformadoras de la ciudad, con el objetivo de responder a la creciente demanda energética que se registra durante la temporada invernal.

SFP CALF Energia luz electricidad cortes programados (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Tras completarse los procedimientos técnicos, la tensión fue restituida en su totalidad y la prestación quedó normalizada. CALF destacó que la Estación Transformadora Centro Oeste funciona con normalidad y se encuentra en condiciones de atender la demanda de los barrios que abastece.

Cortes programados de luz este miércoles: qué zonas estarán afectadas

La Cooperativa CALF anunció que este miércoles 20 de agosto se realizarán cortes programados de energía en un sector de la ciudad de Neuquén, debido a trabajos técnicos en la red de distribución. La interrupción del servicio afectará a usuarios de la zona aledaña a El Búho y Juan Becerra, desde las 8:30 hasta las 13:00 horas.

Según detalló la prestadora eléctrica, durante la jornada se agregarán salidas de Baja Tensión en la subestación transformadora para poder alimentar a nuevos usuarios. Además, los operarios aprovecharán la intervención para reparar elementos que habían sido vandalizados en la infraestructura.

image

El corte de energía cuenta con la autorización del Órgano de Control Municipal y se enmarca en el plan de mantenimiento y expansión de la red, que busca garantizar un servicio más seguro y confiable para los vecinos.

Desde CALF pidieron a la comunidad que tome las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el lapso que dure la suspensión. Al mismo tiempo, recordaron que los trabajos pueden verse afectados por las condiciones climáticas, lo que podría modificar el horario de finalización de las tareas.