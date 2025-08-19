Alejandro Fantino estalló contra Mario Lugones y pidió su renuncia: "Agarrá los bolsos y picá hermano"

Fantino habló sobre el caso del fentanilo contaminado en su canal de streaming y cargó contra el ministro de salud. "Estás sucio como una papa", lo cruzó.

El periodista Alejandro Fantino cargó contra el ministro de Salud, Mario Lugones , en su canal de streaming Neura. Todo comenzó con un cruce por las muertes por la intoxicación de fentanilo contaminado que ya cuenta con 96 muertes identificadas.

Hablo de "la lentitud de Manuelita la tortuga" de Lugones y dijo: "Me avergüenza cómo lo comunicó. Mal, nervioso, tenso, obligado, cagado en las patas, sucio como una papa. Le pesan esas muertes, Mario ", dijo. Acto seguido, pidió la renuncia del funcionario entre insulto y pidió que así le haga un favor al presidente Javier Milei.

"Mario agarrá los bolsos y picá hermano. Volá. Las explicaciones que diste fueron berretas. Asco me da. Si lo rompimos por el vacunatorio vip al finado Ginés (por González García, el ministro de Alberto Fernández), a este también", lanzó duramente criticando su gestión.

Embed Fantino salió a pedir la RENUNCIA del Ministro de Salud Mario Lugones por las muertes del fentanilo. Lo quisieron apretar al aire y dije que le CHUPEN LA PIJA. Ya les metió a su esclavo de diputado nacional. pic.twitter.com/uo8TvlR02X — Marian Herrera (@marianherrrera) August 19, 2025

Fantino pidió la renuncia y recibió un polémico llamado

Para el conductor, que abiertamente dice defender las políticas del Gobierno libertario, la renuncia de Lugones sería "un gesto de grandeza". "Yo entiendo que tiene que ir en cana Furfaro y todas las ratas que estaban atrás. Ahora, es el ministro de Salud, ¿puede seguir en el cargo?", preguntó el conductor de Neura. "¿Qué haríamos haciendo si esto le hubiese pasado a Ginés?", insistió. "Lo estaríamos rompiendo todo", respondió uno de los columnistas.

"Lo lamento, cien muertos, lo lamento, que me chupe bien la p..., decíselo. Me parece que se tiene que ir. No me rompan los huevos, no me llamen, no me hagan sonar el teléfono", apuntó el conductor en diálogo con un porductor que no estaba saliendo al aire, pero que claramente lo estaba alertando de una comunicación -presumiblemente- del entorno del funcionario.

Al insistir con las críticas al reportaje que dio el funcionario, Fantino aseguró que esas declaraciones le dieron "asco" y que "no estuvo a la altura". "Si bancamos todos los días al gobierno, y nos ponemos el pecho y chocamos y chocamos y vamos al frente y nos bancamos que algún estúpido nos putee en la calle, tenemos que marcar las cosas que no nos gustan. Cien murieron eh", remarcó, cada vez más enfático.

El reclamo fue escalando, también en el tono: "Murieron más de 100. Que este viejo choto renuncie. Mario Lugones. Si, a vos papá, renunciá. Las bolas como un toro Shorthorn tengo de vos. Sos un inútil, no te creo nada".

El viernes de la semana pasada, el ministro Lugones recibió en su despacho a varios medios, donde, por momentos bastante quebrado, intentó dar explicaciones sobre lo que se considera la peor tragedia con medicamentos en la historia argentina.

"Lugones te digo, no llores con lágrimas lo que no supiste defender con tu expertise de médico. Sos un inútil, a mi que te estés llorando, te tiemble la mano, perdón Lugones no te creo nada, se te fue esto de las manos", concluyó Fantino al ver el video del llanto del funcionario.

Lugones rompió el silencio y lloró al hablar de las muertes por fentanilo contaminado

El viernes pasado, el ministro habló en TN en medio de la investigación por las más de 90 muertes causadas por el fentanilo. En diálogo con el programa "Solo una vuelta más", el funcionario mostró su preocupación por lo ocurrido y se quebró.

"No tiene antecedentes. Me pongo muy mal cuando hablo de esto porque soy médico (se emociona), y es un atentado a la gente”, dijo.