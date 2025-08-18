Quién es "Tronco", el candidato a diputado seguidor de Milei y socio de Alejandro Fantino

Sergio "Tronco" Figliuolo será uno de los candidatos a diputado nacional en la lista que encabeza José Luis Espert en Buenos Aires. Cuál es su relación con el presidente.

Tras el cierre de listas para las próximas elecciones de cara al 26 de octubre , La Libertad Avanza sorprendió al cerrar las candidaturas de diversas celebridades para sus listas en distintos rincones del país. En la Provincia de Buenos Aires ( PBA ) se conoció que Sergio Figliuolo, conocido como "Tronco" es el número 11 en su nómina.

Tronco es reconocido por haber entrevistado en varias ocasiones al presidente Javier Milei en el canal de streaming Neura , que pertenece al periodista Alejandro Fantino . No sólo es conductor, sino también accionista de este medio de comunicación.

Aunque su candidatura puede sorprender a muchos, en los últimos veces se lo ha visto muy cercano al mandatario y a su hermana Karina, consolidando así un vínculo con los Milei. Incluso, en una de las transmisiones más comentadas de Neura fue junto a él, cuando se presentó a Conan en una emisión especial para recaudar fondos destinados a refugios de animales.

tronco con milei

En aquella transmisión, Milei presentó a Conan como el padre de sus otras cuatro mascotas. "Acá está Conan. ¿Viste que es de verdad? Son buenitos, pero son muy territoriales. Con humanos no, pero con otros perros si", comentó el presidente en el estudio de Neura.

El polémico "chiste" que complicó a la nueva figura de La Libertad Avanza

Figliuolo también protagonizó otra polémica a mediados del año pasado, cuando en uno de los programas de Neura permitió que saliera al aire el audio de un oyente con referencias al cáncer y a la pedofilia, lo que generó una ola de críticas en las redes.

Esto lo obligó a salir a pedir disculpas y aclarar el incidente. "Estoy enojado con lo que pasó y estoy enojado conmigo. Se nos ocurrió hacer un programa de humor, abrimos los teléfonos y te podés encontrar con cualquier cosa. Pero lo importante es el tema de la no reacción. Lo que yo atiné a hacer ante esa barbaridad fue reírme de los nervios", se justificó.

Por quienes recuerdan este chiste del cual se ríe el candidato a Diputado Nacional de La Libertad Avanza, Tronco.



Por quienes recuerdan este chiste del cual se ríe el candidato a Diputado Nacional de La Libertad Avanza, Tronco.

— Tendencias Mundiales (@porqetendencias) August 18, 2025

Los primeros lugares de LLA para los próximos comicios están ocupados por José Luis Espert, Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Noemí Humenuk y Sebastián Pareja, según el listado oficial difundido. El nombre de Figliuolo aparece en el puesto 11, entre Giselle Castelnuovo y María Fernanda De Sensi. Su inclusión fue registrada en el marco de las listas oficializadas este domingo, cuando las principales fuerzas políticas nacionales completaron las presentaciones ante la Cámara Nacional Electoral.

En junio, el propio Fantino había lanzado en clave de risa, pero con algo de realidad, a "Tronco" a la política: "Lo digo en serio, no es broma. Pónganle a Tronco a competir. Que vaya el Joker de San Justo. No lo digo en joda".

En sus cuentas de redes sociales "Tronco" se presenta como "Master of Neura" y como alguien que está "harto", aunque no aclara de qué. En ese mismo mini CV, como ubicación puso Groenlandia y cuenta con 116 mil seguidores.

Como anda todo por aca?

Paso algo?

Estuve sin cable, internet, datos y se me rompió el modem 56k — (@tronco) August 18, 2025

Con la presencia de "Tronco", el espacio libertario competirá en las próximas elecciones bajo la nueva modalidad de Boleta Única de Papel, establecida por la Ley 27.781, que reemplazará al esquema de múltiples boletas partidarias.

De esta forma, el periodista que consiguió popularidad bajo el ala de Fantino logró consolidarse en el ecosistema libertario que lo posiciona para integrar la Cámara de Diputados.