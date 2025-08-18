Homo Argentum del cine al streaming: dónde y cuándo estará disponible

La película Homo Argentum se ganó el protagonismo de los últimos días tras conseguir cifras récord con el estreno en cines que hasta el momento fue vista por más de 300 mil espectadores, siendo que, según reveló la consultora Ultracine, vendió en los primeros dos días 185.055 tickets (73.886 el jueves y 111.169 el viernes). Si bien una gran cantidad fue a los cines a verla, muchos esperan el momento en el que estará publicada en plataforma digital.

Con los números claros tras el debut en los cines, en la plataforma también se espera que las cifras sean considerables a punto tal de convertir en éxito por el medio virtual una nueva película del reconocido actor Guillermo Francella quien puede decir que participa en cuatro de las cinco películas que mejores cifras tuvieron en su estreno en el cine argentino (2° El Robo del Siglo, 3° "Muchachos, la película de la gente", 4° Homo Argentum y 5° El Clan).

Entre los récords que sigue consiguiendo en cine y las críticas que despertó en todos los ámbitos, la película que dura 110 minutos, desembarcará en una reconocida plataforma para que se pueda acceder a ella. Se trata de Disney+ , la productora que posee los derechos y la pondrá a disposición para sus usuarios. Sin embargo, más allá de que es un hecho que va a publicarse, aún no se conoció la fecha exacta en la que se cargará digitalmente.

A pesar de esto, no se descarta que sea en un lapso de 40 a 60 días, aunque todavía deberá determinarlo y luego hacerlo público. Esta decisión podría basarse en cómo serán los números en el cine durante los próximos días, lejos del estreno.

Francella Homo Argentum-Portada

Javier Milei apoyó la película y profundiza la batalla cultural

El presidente de la Nación mostró un claro apoyo al producto encabezado por Francella a través de un posteo en su cuenta de X (ex Twitter): "HOMO ARGENTUM: DISONANCIA COGNITIVA EN EL CORAZÓN WOKE", tituló el posteo y continuó expresando: "La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke). A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)".

Y continuó escribiendo: "Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos. VLLC! PD: no se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura...", cerró su posteo, generando un sinfín de comentarios de los usuarios y repercusión en los medios de comunicación.