Homo Argentum: entre el éxito de espectadores y el enfrentamiento de Pablo Echarri con Guillermo Francella

El presidente Javier Milei volvió a irrumpir en el debate cultural y mediático al salir en defensa de Guillermo Francella tras las críticas recibidas por parte de Pablo Echarri , en el marco de la polémica que despertó la película Homo Argentum, recientemente estrenada. El filme alcanzó el primer fin de semana del estreno los 417.163 espectadores en 405 pantallas distribuidas en todo el país.

Lejos de esquivar la controversia, el mandatario elogió abiertamente la interpretación de Francella y aprovechó la ocasión para apuntar contra lo que definió como la “agenda progresista” dentro del ámbito artístico y cultural. A través de sus redes sociales, Milei celebró el film protagonizado por el actor y lanzó un análisis cargado de definiciones políticas.

“La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”, expresó con su estilo característico. Sus palabras fueron leídas como un respaldo explícito al actor, quien días atrás había generado debate con sus opiniones sobre el cine argentino y la relación de algunas producciones con el público.

El jefe de Estado fue más allá en su descargo y apuntó contra quienes criticaron el proyecto cinematográfico. “A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de este ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyos aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)”, escribió, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

Javier Milei: “no se enojen con la realidad y los datos”

En su hilo de comentarios, Milei no se privó de sumar una ironía hacia aquellos que cuestionan tanto al film como al actor. “No se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura”, sentenció, reforzando su estilo confrontativo. El respaldo presidencial no pasó desapercibido y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el rol del Estado, el mercado y la cultura dentro de la agenda pública.

En sintonía con las palabras de Milei, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, replicó el mensaje en sus redes y sumó un comentario propio para defender el estreno cinematográfico. “Por todo esto en la secta Kuka quieren hacerle un boicot a lo que será la película argentina más exitosa de los últimos tiempos. Cuanto más quieran boicotearla, mayor será su éxito”, afirmó, profundizando el enfrentamiento discursivo con sectores opositores.

El origen del cruce entre Francella y Echarri

El trasfondo de esta discusión pública se encuentra en las declaraciones de Guillermo Francella sobre el cine nacional. Durante una entrevista en el stream OLGA, el actor lanzó una crítica que generó revuelo dentro de la comunidad artística. “Hay cine que es muy premiado, pero le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Yo prefiero no ver esas películas”, señaló, marcando una clara diferencia entre las producciones que buscan reconocimiento en festivales y aquellas que logran convocatoria masiva.

Las palabras de Francella no pasaron desapercibidas y uno de los primeros en responder fue Pablo Echarri. Consultado durante un evento de prensa por el móvil de Puro Show (eltrece), el actor no dudó en dar su visión crítica. “Me alegro mucho de que la gente opine, se exprese y muestre su verdadero corazón. Eso siempre es mejor saberlo, porque yo siempre estuve en desventaja por hablar mientras otros ocultaban lo que pensaban”, comenzó su reflexión.

Pablo Echarri: “Me duele la expresión de Guillermo”

Más adelante, Echarri expresó su malestar por el comentario de su colega y apuntó directamente al espíritu de la declaración. “Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, no comprende y lo minimiza. Pero la discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Se equivoca”, aseguró, dejando claro su desacuerdo.

El intercambio entre ambos actores, ahora amplificado por las palabras del propio presidente de la Nación, refleja un viejo debate sobre el financiamiento del cine argentino, la tensión entre lo comercial y lo autoral, y el lugar de la cultura en la agenda política. Mientras Homo Argentum continúa en cartel y suma espectadores, la polémica parece haberse convertido en un fenómeno que excede lo artístico para instalarse de lleno en la conversación pública y mediática.