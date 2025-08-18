Marixa Balli y el ultimátum de LAM por el que eligió renunciar

La empresaria Marixa Balli se despidió del programa el pasado viernes en medio de la sorpresa de sus compañeros.

Marixa Balli decidió dar un paso al costado el pasado viernes en LAM (América). “Quería contarles que hoy es el último programa de Marixa”, sorprendió sobre el cierre del programa su conductor Ángel de Brito.

La sorpresa en el entorno no tardó en llegar y una de las más shockeadas por la información fue Yanina Latorre que se mostró desconcertada. Tras la noticia, la “Cachaca” tomó la palabra y explicó los motivos que llevaron a que tomara esa decisión. “Hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y muy agradecida. Tomé la decisión de dar un paso al costado, pero estoy muy feliz” , dijo.

A horas de su repentina renuncia, se supo el verdadero motivo de dejar el programa. Todo indica que no fue ella quien habría tomado la decisión, sino que el canal le habría puesto un ultimátum. Fue en el Run Run del Espectáculo (Crónica TV), la conductor Diana Zarco dio el verdadero detalle de la renuncia.

“La verdadera historia de la renuncia de Marixa Balli. Enojo, decepción y portazo” se leía en las placas rojas que son la esencia del canal. “Marixa habría tenido un ofrecimiento de otro programa de viajes. Estamos hablando de “Por el Mundo” con Marley”, explicó la periodista.

Zarco sumó que “le bajaron el pulgar desde la producción” y que le dieron el ultimátum: “Si vas, te tenés que ir”. Además, la periodista señaló que existieron “algunos vaivenes e incomodidades entre Marixa y la productora del programa” que habrían acelerado su salida y todo se dio cuando se eligió a Pepe Ochoa para reemplazar a De Brito y no a ella como lo había hecho en otras oportunidades.

Tras la salida de Marixa, ,Ángel de Brito anunció que serán dos las personas que se van a sumar al programa de América. Una será Mónica Farro, que ya ha tenido su espacio, y la otra Adabel Guerrero.

La insólita revelación de Marixa Balli: "Hablo con los Minions"

Marixa Balli sorprendió en el aire del programa de espectáculos LAM revelando una costumbre llamativa que está adoptando con el paso del tiempo. La sorpresa fue total en el estudio de grabación del programa que se emite por América y despertó preguntas sobre su estado de salud.

De forma inesperada la reconocida artista reveló una acción que realiza durante los viajes que le genera risas. “Puse de voz de GPS a los Minions, no sabés cómo me cag... de risa”, reveló ante las cámaras del programa televisivo. Para redoblar la apuesta y dejar en evidencia cómo es convivir con esta decisión de vida, la artista se animó a imitar en vivo el tono de voz: “¡Jujujuju! Están llegando a destino, comprate un globito, jujujuju”, imitó con soltura.

“Depende a dónde voy, me dicen: ‘jujuju, ¿nos comprás alimento? Tenemos hambre, jujuju’. Es maravilloso”, sumó Marixa en su relato. Cabe recordar que "Los Minions" son personajes de una película de animación por computadora que se estrenaron por primera vez en junio del 2015.