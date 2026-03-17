Video de la impactante nevada camino a Copahue: trabajadores de las termas quedaron en el medio de la tormenta

Desde Defensa Civil informaron que la situación no pasó a mayores. Afirmaron que son situaciones habituales en el invierno y otoño.

Un video comenzó a circular por redes sociales de dos vehículos con trabajadores de las termas que tuvieron que pegar la vuelta en plena nevada. Según la descripción del clip publicado, estaban yendo desde Caviahue hasta Copahue y fueron detenidos por el temporal. Afortunadamente, no pasó a mayores y pudieron regresar al pueblo sin complicaciones más allá de la precaución por la nevada.

Según informaron desde Defensa Civil, en la Ruta 26 (vía en la que tuvieron que dar la vuelta) es habitual que esas situaciones ocurran, sobre todo con trabajadores de termas. "Esa situación se esperaba e intentaron poder llegar a Copahue, pero no fue factible . Por eso es que retornaron. Es una condición totalmente habitual en ese lugar", afirmó en diálogo con LM Neuquén el responsable provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz. "Obviamente es una situación de riesgo, pero no no se excede ningún límite", agregó.

Además de en esa ruta, la Ruta Provincial 13 , desde Primeros Pinos hacia Litrán y desde Litrán a Villa Pehuenia se encuentra transitable con extrema precaución , por nevadas similares a las del video. Sin embargo, Cruz afirmó que ya se registran "mejoramientos temporarios". Para el miércoles se esperan precipitaciones aisladas y nieve en cotas altas, aunque ya sin vientos fuertes.

Según Cruz, las ráfagas de viento no deberían superar los 60 km/h, con viento constante de 40 km/h.

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El fenómeno no es extraordinario para esta época del año, pero sí oportuno. La nieve apareció justo cuando miles de viajeros comienzan a mirar hacia la cordillera como destino de escapada. Y con ella, también llegó ese cambio de clima que se siente en el aire: mañanas más frías, tardes más cortas y la sensación inequívoca de que el invierno empieza a asomar.

Nevadas en verano: cómo estará el tiempo

La presencia de nieve obliga a extremar precauciones. Desde los organismos provinciales insisten en la importancia de informarse antes de viajar, especialmente sobre el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas, que pueden variar rápidamente en la región cordillerana.

El pronóstico no deja dudas: las neviscas continuarán durante gran parte de la semana en sectores de alta montaña. Este escenario no solo consolida el inicio del ciclo invernal, sino que también abre expectativas de cara a la próxima temporada turística, uno de los motores económicos clave de la provincia.

En paralelo, Defensa Civil mantiene un monitoreo constante de la situación, en coordinación con equipos locales, fuerzas de seguridad y organismos viales. La recomendación es clara: consultar canales oficiales, viajar con precaución y estar atentos a posibles cambios en las condiciones del clima.

Así, entre el frío que avanza y la nieve que reaparece, Neuquén empieza a transitar ese momento del año en el que la cordillera deja de ser solo paisaje y se convierte en destino. Y este fin de semana largo será, para muchos, el primer capítulo de la temporada invernal.