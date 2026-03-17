Lizy Tagliani reveló cómo fue la charla con su hijo acerca de su identidad

La conductora y humorista, Lizy Tagliani , abrió su corazón en su visita al programa A la Barbarossa y reveló cómo fue la profunda charla con su hijo Tati donde le contó su historia de vida. A fines del año pasado, finalmente la Justicia le confirmó la adopción de su hijo junto a su marido Sebastián Nebot después de mucho tiempo de espera.

La artista comentó cómo habló con su pequeño hijo acerca de su identidad y cuál fue la tierna reacción del mismo tras escucharla. “Con tati vivimos experiencias acordes a su mamá, por lo cual la pasamos muy bien”, comenzó diciendo Lizy Tagliani. Y continuó explicando la situación por la que terminó hablando de manera seria y profunda con su hijo.

“El otro día me dice ‘mamá es un varón’. Y Sebastián, que es súper correcto, le dice ‘no, mamá’. Y yo le digo ‘dejalo’”, comentó Lizy en el programa que conduce Georgina Barbarossa. Ahí explicó que decidió llevar a un costado al pequeño para explicarle la situación: “Me acuerdo que nos corrimos, nos fuimos al sillón del living, nos sentamos, charlamos y le conté. Le digo: sí, no estás mintiendo, pero mamá nunca quiso ser un varón. Era muy feliz, pero se dio cuenta de que quería ser una nena”.

Embed - "Quiero que mi hijo crezca con la verdad": Lizy Tagliani mano a mano con Georgina | #ALaBarbarossa

Y remarcó sobre el sueño que tuvo desde siempre: “Entre todos los sueños que tenía era formar una familia y tener un hijo hermoso como vos y pudiste venir y estar ahora con nosotros”. Ante la consulta de la conductora si el niño había entendido su explicación, Lizy Tagliani comentó entre risas: “Se olvidó a los cinco minutos y me dijo ‘ay, quiero un Lamborghini’”.

El futuro de Lizy Tagliani en el mundo de la TV

Por el momento se sabe que la conductora Lizy Tagliani no formaría parte de la nueva etapa del programa La peña de Morfi en este 2026 y sí continuará Diego Leuco al frente del ciclo de los domingos del canal de las pelotas.

Según explicó el conductor de LAM, Ángel de Brito, la ausencia de Tagliani responde a que su representante, Gustavo Yankelevich, "prefiere que la conductora se concentre en otros proyectos, priorizando su agenda personal y profesional”.

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El periodista añadió que, pese a los cambios en la conducción, el programa seguirá en la grilla dominical de Telefe. “Viene lento, pero ya están vendiendo que llegan”, señaló, dejando en claro que la producción continúa aunque algunos detalles aún no estén definidos. Pilar Smith, consultada sobre la situación, confirmó que “no hay nada cerrado”, luego de hablar con la productora, lo que indica que la búsqueda de la nueva compañera de Leuco sigue abierta.

En este contexto, Lizy Tagliani confirmó: "Yo sigo siendo figura de Telefe pese a lo que pase con La Peña. El canal tiene otro proyecto para mí, la idea es hacer un programa que ya hice y estamos hablando sobre eso. Pero por ahora no hay nada definido". Según se pudo saber, el ciclo que volverá a conducir Tagliani en el canal de las pelotas es El precio justo, un programa para competir los domingos a la noche.