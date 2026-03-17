Zulma Lobato se separó de su novio plomero: el insólito motivo

Después de haber gritado a los cuatro vientos que estaba enamorada y que pensaba en casarse próximamente, la mediática Zulma Lobato confirmó que la relación con Claudio, su novio plomero, llegó a su fin. Lo que más llamó la atención no fue la brevedad del romance, que duró apenas siete días, sino las razones íntimas que dio para cortar el vínculo.

Todo parecía marchar sobre ruedas para Zulma, que incluso contaba con el apoyo de sus amigos para organizar una colecta y costear la fiesta de bodas. Sin embargo, este fin de semana la noticia de la separación cayó como un balde de agua fría.

Fiel a su estilo, la mediática no se guardó nada y explicó que la química en la habitación fue el factor determinante para tomar la decisión. En una charla con su amiga conocida como La Pepona, la mediática fue lapidaria al hablar sobre su ahora ex pareja.

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Según sus propias palabras, el hombre no cumplió con las expectativas en el plano sexual y eso fue suficiente para ponerle un punto final a la historia. Sin vueltas, Zulma sentenció que él no la hacía gozar y que eso para ella es fundamental en una relación.

Además de las cuestiones de alcoba, la artista dejó entrever que la personalidad de Claudio tampoco terminó de cerrarle. "No era una persona muy querible", disparó con total sinceridad en un video que rápidamente circuló por las redes sociales y generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

El lado B de la exposición de Zulma Lobato

A pesar de que Zulma Lobato suele tomarse estas situaciones con mucha exposición, muchos usuarios de Instagram y otras plataformas manifestaron su preocupación por el presente de la mediática. Tras conocerse los detalles de la ruptura, no faltaron quienes pidieron que su círculo íntimo la preserve un poco más de las cámaras, señalando que la ven en una situación de vulnerabilidad.

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Por el momento, los planes de boda quedaron totalmente cancelados y el dinero recaudado por sus amistades para el evento tendrá otro destino. Zulma ya dio vuelta la página y, aunque soñaba con el vestido blanco, parece que por ahora prefiere estar sola antes que mal acompañada por alguien que no logra encender la llama de la pasión.

Impactantes imágenes de cómo vive la mediática Zulma Lobato

Zulma Lobato supo ser una figura de la televisión argentina. Brilló en el programa de Anabela Ascar por Crónica que quedó en la historia por su estilo, pasó por programas conducidos por Marcelo Tinelli entre otros trabajos que la mantenían en la escena, sin embargo su presente es totalmente opuesto con una vida que afronta con un sinfín de problemas.

Se sabía que atravesaba un duro momento económico, expuesto por ella misma en una entrevista que le hizo el medio El Destape en octubre de 2025: "Estoy al borde del desalojo. La abogada que está haciendo el trámite me dijo que es muy posible que en un año me quede en la calle. Vivo con mi perrita caniche toy, que tiene 12 años y a la que quiero como mi hija, y estoy muy triste. No es solamente pagar el alquiler: es la luz, el gas, el agua, viene todo carísimo. Yo sola no puedo. El dueño de donde estoy quiere cobrarme $400.000 y yo cobro $358.000. Y tengo $35.000 fijos de gastos en impuestos. Es imposible".

Casa Zulma Lobato

En las últimas horas, en medio de esta situación que no se ha solucionado, se conocieron fuertes imágenes sobre la vida que lleva la mediática en su casa. Jazmín La Cuerpo sorprendió en sus redes sociales al mostrar videos del estado en el que está la casa donde vive: suciedad, bichos, abandono, entre otras características que le dan a la casa un estado inhabitable.

“Tuvimos que ir con @lapepona_oficialok a limpiarle la casa a Zulma porque vivía en la miseria. Con $1.500.000 que donó la gente, le compramos la heladera, cocina y sus productos de limpieza, así como sus alimentos”, dijo La Cuerpo sobre la ayuda que le brindaron a la mediática Lobato.