Impactantes imágenes de cómo vive la mediática Zulma Lobato

La Cuerpo compartió imágenes sobre el inhabitable estado en el que estaba la casa de la mediática. Los videos del lugar.

Zulma Lobato supo ser una figura de la televisión argentina. Brilló en el programa de Anabela Ascar por Crónica que quedó en la historia por su estilo, pasó por programas conducidos por Marcelo Tinelli entre otros trabajos que la mantenían en la escena, sin embargo su presente es totalmente opuesto con una vida que afronta con un sinfín de problemas.

Se sabía que atravesaba un duro momento económico, expuesto por ella misma en una entrevista que le hizo el medio El Destape en octubre de 2025 : " Estoy al borde del desalojo . La abogada que está haciendo el trámite me dijo que es muy posible que en un año me quede en la calle. Vivo con mi perrita caniche toy, que tiene 12 años y a la que quiero como mi hija, y estoy muy triste. No es solamente pagar el alquiler: es la luz, el gas, el agua, viene todo carísimo. Yo sola no puedo. El dueño de donde estoy quiere cobrarme $400.000 y yo cobro $358.000. Y tengo $35.000 fijos de gastos en impuestos. Es imposible".

En las últimas horas, en medio de esta situación que no se ha solucionado, se conocieron fuertes imágenes sobre la vida que lleva la mediática en su casa. Jazmín La Cuerpo sorprendió en sus redes sociales al mostrar videos del estado en el que está la casa donde vive: suciedad, bichos, abandono, entre otras características que le dan a la casa un estado inhabitable.

Casa Zulma Lobato

“Tuvimos que ir con @lapepona_oficialok a limpiarle la casa a Zulma porque vivía en la miseria. Con $1.500.000 que donó la gente, le compramos la heladera, cocina y sus productos de limpieza, así como sus alimentos”, dijo La Cuerpo sobre la ayuda que le brindaron a la mediática Lobato.

Zulma Casa

El mensaje de La Cuerpo tras la ayuda

En estas condiciones vivía la señora Zulma lobato después de 15 años de ser explotada x el gil de Lautaro reyes Lautaro Reyes le pagaba 4mil pesos por show no le daba una mano ni para comprarle una lavandina o ayudarla con la limpieza para decir que yo exploto con su imagen para dejar en claro mi streaming es garpado por mí y la pepona somos artistas trans independientes no tenemos ninguna marca ni canal atrás pedazo de garca lávate la boca antes de hablar de mi . Tuvimos que ir con La Pepona a limpiarle la casa a Zulma porque vivía en la miseria vos la dejaste así después de 15 de explotación

El colectivo LGBT no te lo va a permitir vas a tener tu condena social por sacar provecho de una persona enferma maric0n viejo sucio mira como la tenías.

De corazón con el $1.500.000 que Donó la gente le compramos la heladera la cocina y sus productos de limpieza así como sus alimentos.