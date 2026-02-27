Preocupación por la salud de Coca Calabró: qué le pasó

La madre de Iliana y Marina Calabró está internada en terapia intensiva. Cuál es el diagnóstico y qué miedo tienen las hijas.

Días de mucha preocupación vive la familia Calabró tras la internación de Coca , madre de Iliana y Marina. La viuda de Juan Carlos Calabró permanece en terapia intensiva hace poco más de una semana y media. Por el momento, el alta médica no tiene fecha.

La noticia sobre el estado de salud de la mujer de 87 años fue confirmada por Yanina Latorre en SQP (América) quien dio mayores detalles del diagnóstico. “Me dijo que está estabilizada y que están esperando el momento para darle el alta” , dijo la conductora.

De hecho, Coca es una de las invitadas principales al cumpleaños de Mirtha Legrand y este lunes 23 de febrero en el marco de los festejos de la Chiqui por sus 99 años fue la gran ausente, no así Iliana Calabró que estuvo acompañando a la diva.

Calabró.jpg Marina Calabró junto a su madre y su hermana

El cuadro médico se complicó en los últimos meses cuando Aída Elena Picardi, nombre de Coca Calabró, se complicó cuando en noviembre comenzó a sentir malestar abdominal y fue internada. Se le detectó una obstrucción intestinal y recibió el alta, pero luego empeoró.

Según Nicolás Peralta, periodista del ciclo de América, se identificó una pericarditis, y tras conseguir estabilizarla, los médicos realizaron una punción y esperan los resultados para evaluar el tratamiento y una posible alta médica en los próximos días.

“El miedo es que le agarre una infección hospitalaria”, dijo el periodista sobre el temor que tiene el entorno de Coca. “Iliana está muy preocupada”, confió Peralta quien sumó que la mujer tiene mucha debilidad.

En 2020, la madre de Iliana y Marina sufrió un accidente doméstico y se fracturó la cadera. En aquel entonces la operaron y la recuperación fue un éxito.