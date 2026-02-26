Ricardo Arjona brindó su duro punto de vista contra los therians

El famoso cantautor sumó su voz a una de las controversias en redes sociales de este 2026.

El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona , realizó un fuerte comentario durante una de sus presentaciones en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York, dentro de su gira Lo que el seco no dijo, cuando planteó una crítica hacia los modelos de crianza actuales, el bullying y los fenómenos sociales cuyos límites, según sus palabras, no siempre están claros.

Arjona inició su intervención recordando un consejo que, según dijo, recibía de su madre cuando era niño: “Mijo (hijo), usted aquí no tiene ni voz ni voto hasta que no aporte. Por ahora, cállese la boca”.

A partir de esa anécdota, el artista señaló que muchos padres contemporáneos sienten culpa frente a sus hijos y, por eso, buscan complacerlos en todo. Mencionó que algunos permiten que los menores decidan incluso detalles como qué van a comer o adónde ir de viaje, e ironizó sobre la posibilidad de dejar a los niños elegir “de qué quiere ir hoy a la escuela: de niño, de niña, de animalito… lo que se le antoje”.

Polémicas declaraciones de Ricardo Arjona sobre la crianza moderna, los therians y el bullying.



El cantautor guatemalteco quedó en el centro de la controversia tras viralizarse un fragmento de su show en el que valoró los tiempos pasados en los que los hijos no tenían "no… pic.twitter.com/GZzlyTgYjm — NewsDigitales (@NewsDigitalesAr) February 26, 2026

Ese pasaje fue interpretado como una referencia directa a los therians, término con el que se describe a personas que sienten o expresan una identidad fuertemente vinculada a un animal, un fenómeno alrededor del cual han surgido debates y controversias en redes sociales y en ambientes educativos.

Además de esta alusión, Arjona habló sobre el fenómeno del bullying, señalando que en su generación ese tipo de situaciones “hacían más fuertes” a las personas, así como el hecho de que en las décadas pasadas no se discutían con la misma apertura que hoy.

Ricardo Arjona, récord: nueva función tras agotar 12 shows en Buenos Aires

Ricardo Arjona es furor y sumó una nueva función en Buenos Aires tras agotar 12 estadios Arena en la Argentina. El músico guatemalteco no para de cosechar éxitos y se encontrará con su público argentino 13 veces.

Sus presentaciones serán en mayo y la expectativa crece con el correr de los días ya que se van sumando nuevas funciones a las ya agotadas y debido a la fuerte demanda del público que no solo es argentino, sino que llega de otros lugares de Latinoamérica. La nueva función será el 19 de mayo, y las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 11 de febrero a las 17h., a través del sitio del estadio.

No hay dudas de que su regreso a los escenarios es uno de los más esperados por los fanáticos. Vale recordar que fue el 12 de diciembre de 2023 cuando anunció en sus redes sociales el retiro de los escenarios por problemas de salud.

“Hoy será el último concierto de BLANCO Y NEGRO. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevó conmigo 6 filtraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida”, escribió en aquel entonces en sus redes sociales.

“Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos. Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatelmalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó”, concluyó su comunicado en ese momento.