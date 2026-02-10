Ricardo Arjona, récord: nueva función tras agotar 12 shows en Buenos Aires

Ricardo Arjona es furor y sumó una nueva función en Buenos Aires tras agotar 12 estadios Arena en la Argentina. El músico guatemalteco no para de cosechar éxitos y se encontrará con su público argentino 13 veces.

Sus presentaciones serán en mayo y la expectativa crece con el correr de los días ya que se van sumando nuevas funciones a las ya agotadas y debido a la fuerte demanda del público que no solo es argentino, sino que llega de otros lugares de Latinoamérica.

La nueva función será el 19 de mayo , y las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 11 de febrero a las 17h., a través del sitio del estadio.

ARJONA | SHOW 13 | 19 DE MAYO La demanda es histórica y sumamos una nueva fecha en el Movistar Arena. INICIO VENTA GENERAL: Miércoles 11/02 - 17:00 hs. Conseguí tus tickets en movistararena.com.ar Lo pediste. Acá está.

Su retiro en 2023

No hay dudas de que su regreso a los escenarios es uno de los más esperados por los fanáticos. Vale recordar que fue el 12 de diciembre de 2023 cuando anunció en sus redes sociales el retiro de los escenarios por problemas de salud.

“Hoy será el último concierto de BLANCO Y NEGRO. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevó conmigo 6 filtraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida”, escribió en aquel entonces en sus redes sociales.

“Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos. Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatelmalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó”, concluyó su comunicado en ese momento.