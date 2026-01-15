Escuchaba Ricardo Arjona a la hora de la siesta y su vecino le rompió el parabrisas de la camioneta

Un escándalo se desató en plena tarde, cuando un hombre totalmente enojado decidió atacar el vehículo de su vecina.
Un tenso episodio se vivió en la ciudad de Resistencia, Chaco este domingo y terminó con destrozos en una camioneta en plena calle.
Una mujer escuchaba Ricardo Arjona a todo volumen en su vivienda a la hora de la siesta. Esto molestó a su vecino, quien se acercó a reclamarle y luego, en un arrebato de ira, rompió el parabrisas de la Toyota Hilux de la mujer.
Poco después, el personal de la Comisaría Jurisdiccional llegó al lugar para dialogar con el vecino señalado, quien permanecía en el interior de su domicilio.
La denunciante, de 45 años, relató que el hombre comenzó a vociferar insultos y luego dañó el vehículo estacionado frente a la vivienda.
El hombre reconoció ante la autoridad haber provocado la rotura del parabrisas y argumentó que lo hizo porque la vecina tenía el volumen alto de la música. Según consignó Diario Norte, la canción que sonaba era “Dime que no”.
Tras la intervención policial, ambas partes fueron invitadas a acercarse a la Comisaría Jurisdiccional para dejar asentada la denuncia por escrito y continuar con los trámites legales correspondientes. La documentación policial incluye las declaraciones de los protagonistas y la descripción del daño ocasionado al vehículo.
Le dieron ocho años y medio de cárcel al ex policía que mató a un vecino por el volumen de la música
Rafael Horacio Moreno (75), el ex policía federal que mató de un disparo a su vecino, el colectivero Sergio David Díaz (40), en el marco de una discusión por ruidos en los festejos de la Navidad del 2024, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión.
La sentencia fue dictada por la jueza Lucila Pacheco, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de La Matanza. El fallo se basa en el veredicto de un jurado popular que, el pasado 11 de noviembre, encontró a Moreno culpable de “homicidio culposo” y “portación ilegal de arma de guerra”.
Además de la pena de prisión efectiva, la magistrada impuso a Moreno una inhabilitación de 10 años para la tenencia y portación de armas de fuego. Un punto crucial en el dictamen fue la decisión de la jueza de no hacer lugar al pedido de la defensa para que el condenado cumpla la pena bajo prisión domiciliaria, manteniéndolo en detención.
Cabe destacar que el fiscal de juicio, Sergio Antín, había solicitado inicialmente la condena por un delito más grave: “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, pero el jurado popular consideró que el hecho se trató de un homicidio culposo.
Tras conocerse la sentencia, Cristina, la madre de Sergio Díaz, manifestó su disconformidad con la pena. “No estoy conforme con la condena que dio la jueza, a pesar de que está preso. Simplemente quería que él se quede con una condena de 10 o 13 años y que se quede hasta que Dios lo llame de este mundo y no tuve esa condena de la Justicia”, expresó la mujer visiblemente afectada, asegurando que Moreno “se cruzó a matar” y que “no fue un accidente”.
