Vuelve La Venganza Será Terrible: a qué hora y por qué emisora escuchar a Dolina

El ya legendario programa de radio y hoy también aggiornado a podcast La Venganza Será Terrible , conducido por Alejandro Dolina , vuelve en su temporada 41. Según anunciaron por sus redes oficiales, la cita es este martes "a las 23:59". Puede sintonizarse por AM 750.

"Señora: ponga la alarma que hoy a las 23:59, por AM 750, comienza la temporada 41 de LVST", dice el último posteo de la página de Facebook.

La vuelta ya venía siendo anunciada tiempo atrás. Sin embargo, fue hace una semana que las redes sociales del programa anunció: "Vaya repasando lo mejor de estos 40 años (en el podcast oficial) que el 10 de febrero...etc".

Si bien tuvieron vacaciones de la radio, el podcast prácticamente no paró sus emisiones, manteniendo un formato de martes a sábado. En facebook fueron publicando a diario distintos "teasers" del inicio de la nueva temporada. "Pronto comienza la nueva temporada de LVST: Dolina, Barton y Gillespi están preparando la carpeta con los informes para seguir salvando vidas. Se aceptan sugerencias... porque la producción todavía sigue de vacaciones", postearon el 7 de febrero.

El programa había cortado a mediados de diciembre sus emisiones por AM 750 por un

Cómo es la Venganza Será Terrible

La Venganza Será Terrible es un programa de radio de humor, teatro, música y reflexión argentino, conducido por su creador, Alejandro Dolina, junto al locutor/podcaster Patricio Barton y al músico y comediante Gillespi.

Se transmite de lunes a viernes a la medianoche por Radio AM 750 de la Ciudad de Buenos Aires. Además, cuenta con emisiones adicionales por la misma radio a las 20:00 horas y una selección de bloques históricos los lunes a la medianoche. El programa se realiza frecuentemente con público presente (generalmente los días viernes en el teatro Chacarerean en el barrio Palermo), y también sale de gira para grabar sus presentaciones en vivo en distintos puntos del país y el exterior, usualmente en teatros.

El formato histórico de La Venganza Será Terrible

Más que un programa de radio convencional, La venganza Será Terrible es una pequeña experiencia teatral cotidiana.

El programa consta de cuatro secciones. En la primera los conductores hablan de algún hecho cotidiano ocurrido a Barton y se cierra con la lectura de mensajes de la audiencia.

En la segunda se diserta sobre eventos históricos o mitológicos, para finalizar con un tema musical el cual es selecciondo por un personaje inventado "El discotecario" al cual supuestamente Dolina le leyó lo mismo que acaba de narrar y el cual elige el tema, generalmente un tango, apoyándose en el argumento de la historia, o bien en algo que le llamó la atención, o incluso en una simple palabra que apareció nombrada al pasar en el relato.

En la tercera sección se improvisan historias a partir de la lectura irónica de artículos extraídos de revistas o de otras fuentes.

Y por último, luego de leer mensajes del público, el programa cierra con Dolina (bajo su seudónimo de Sordo Gancé) tocando el piano y cantando temas pedidos por la audiencia. De esta sección participan también los músicos y cantantes: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Los dos primeros son integrantes del grupo Cabernet Vocal, y todos han participado en las representaciones de la comedia musical Lo que me costó el amor de Laura y Bar del Infierno. En algunas ocasiones se les une Gillespi como trompetista, y algún eventual invitado.