Quién es el famoso pastelero que fue atacado por hacer la torta a la China Suárez

Magnolia , la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña , disfrutó de un fin de semana exhaustivo por los festejos de su cumpleaños. Un evento con su madre, otro con su padre para poder estar con ambas partes disfrutando de un momento especial para su vida.

En medio de la alegría de las partes por poder atravesar los festejos de la mejor manera, una persona que fue una parte importante en los festejos preparados por la China atraviesa un duro momento en consecuencia de ello. Es que el chef Damian Pier Basile , ganador del reality de pastelería Bake Off Argentina , Telefe, tiene que lidiar con duros mensajes en las redes sociales por parte de distintos usuarios que lo atacaron con duros mensajes por el solo hecho de haberle preparado el encargue a la China.

"Che, Damián, ¿sabes hacer la torta Tatiana? Esa que cuando la probás, empezás a trincarte maridos ajenos", "¿Para encargar una torta tengo robar un macho ajeno o cómo es?", "Qué lástima empañar tu laburo por una torta para la Tati"; "Hacés torta para amantes", "Unas ganas de ser cancelado", dicen algunos de los comentarios que recibió en el posteo hecho.

Magnolia Torta

"Nunca imaginé todo esto. Le hice la torta a Magnolia, la hija de la China, y se me armó un quilombo tremendo. Me empezaron a bardear por todos lados y se me llenaron las redes de comentarios de gente que directamente me está diciendo que cierre el negocio", dijo con tono de preocupación el chef en diálogo con el medio Pronto.

Luego, sumó: "Encima ahora tengo que entrar a borrar los comentarios uno por uno porque los hicieron en un video que es para una marca que me contrató. Gente de mierda que les chupa un huevo dejar a una persona sin trabajo". Para cerrar, se refirió a quiénes podrían ser los autores de los comentarios: "Para mí son haters estúpidos que no entienden que uno tiene un trabajo y no decide a quién venderle o no. Yo soy un laburante y tengo que vender".