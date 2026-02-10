Suspensión de actividades al aire libre en Neuquén: declaran el estado de alerta por fuertes vientos y lluvias

La medida rige mientras se mantengan las alertas naranja y amarilla emitidas por el SMN. Hay complicaciones en las rutas también.

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos del ministerio de Seguridad de Neuquén declaró el estado de Alerta Meteorológica en toda la provincia ante la vigencia de alertas naranja por fuertes vientos y amarilla por vientos y lluvias , previstas desde este martes, según los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La disposición establece la suspensión preventiva de todas las actividades al aire libre en las zonas alcanzadas por las alertas que rigen en el territorio provincial. La medida alcanza a campings, actividades deportivas, recreativas y eventos de concurrencia masiva , mientras persistan las condiciones de riesgo.

De acuerdo con el SMN, se esperan condiciones meteorológicas adversas caracterizadas por vientos regulares a fuertes, con ráfagas intensas que podrían alcanzar y superar los 90 a 100 kilómetros por hora, además de precipitaciones aisladas, especialmente en el sector cordillerano.

Las condiciones se intensificarán durante este martes, considerado el día de mayor complejidad y peligrosidad, con persistencia de los fenómenos durante el miércoles. El escenario previsto implica riesgos para la población, la infraestructura y los bienes.

viento y calor

Asimismo, se requirió a los organismos provinciales y municipales mantener activos sus protocolos de prevención, monitoreo y respuesta, conforme a los planes de contingencia vigentes. La disposición tendrá vigencia desde esta tarde y hasta que el Servicio Meteorológico Nacional informe el cese de las condiciones adversas.

Recomendaciones a la población

Desde la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos señalaron que la decisión se adoptó en el marco de sus competencias para prevenir, mitigar y reducir los riesgos derivados de eventos meteorológicos extremos, con el objetivo de resguardar la vida y la integridad física de las personas.

Entre las recomendaciones, solicitaron evitar la circulación por rutas y caminos, salvo situaciones de emergencia; permanecer en lugares seguros y bajo techo; evitar salir a la vía pública durante la vigencia de la alerta; alejarse de puertas, ventanas, árboles, postes, cables y objetos metálicos; y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Importante tener en cuenta:

Evitá salir al momento del fenómeno.

Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.

Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Conducí con precaución.

Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

No enciendas fuego.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía

Los números a tener en cuenta durante estas condiciones: 100 de bomberos, 101 de policía, 103 de defensa civil y 107 de salud.