La esposa de Horacio Rodríguez Larreta mostró su pancita de embarazada por primera vez

Por primera vez desde que se conoció la feliz noticia, Milagros Maylin , la esposa de Horacio Rodríguez Larreta , compartió una imagen posando con su pancita de cinco meses de embarazo. La tierna imagen fue difundida este martes 10 de febrero por la cuenta de Instagram de LAM (América TV) y rápidamente se viralizó en redes sociales .

La imagen de Milagros Maylin, embarazada de cinco meses de su primer hijo, enterneció a los seguidores del programa de Ángel de Brito porque se trató de la primera vez que la comunicadora decidió mostrar su embarazo de forma explícita, ya que hasta el momento había optado por mantener un perfil bajo durante su gestación. En la tierna foto se la puede ver en un ambiente luminoso y relajado, vestida con camisa de jean abierta y top negro, con el cabello suelto y una mano apoyada sobre su vientre.

Si bien en diciembre pasado, durante las celebraciones de Navidad, la periodista había dejado entrever su pancita en una foto familiar, aquella imagen no había sido una pose pensada para mostrar el embarazo. En cambio, la postal que se viralizó la tiene como protagonista y confirma que se acerca a la recta final de la llegada de su primer hijo junto con el dirigente político.

image

El embarazo fue confirmado públicamente a fines de 2025 y, según trascendió, la pareja espera un varón, que será el primer hijo en común. Para Horacio Rodríguez Larreta, en tanto, será su tercer hijo, ya que es padre de Paloma y Serena, fruto de su relación anterior con Bárbara Diez.

La historia de amor de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

Milagros Maylin y el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, comenzaron su relación en 2022, luego de la separación del dirigente político. Desde entonces, mantuvieron un vínculo de bajo perfil y alejado de la exposición mediática. En noviembre del año pasado se casaron en una ceremonia íntima, con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Cabe mencionar que Milagros es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con una sólida formación académica y experiencia en gestión pública en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos años acompañó a Rodríguez Larreta tanto en su vida personal como durante su actividad política.

image

La esposa del diputado porteño tenía 38 años, era egresada de la Universidad Austral con medalla de oro y Magíster en Administración de Empresas (IAE Business School, donde obtuvo la distinción Magna Cum Laude al mejor promedio). Además, contaba con dos posgrados: uno en la Universidad de San Andrés y otro en la ESADE.

Rodríguez Larreta (60) ya era padre de dos hijas: Paloma, nacida en 2002, y Serena, nacida en 2016, fruto de su vínculo con la organizadora de eventos, Bárbara Diez. El día de su casamiento, que se realizó en el Registro Civil de la calle Uruguay, en el centro porteño, Maylin contó cómo se desarrolló su vínculo: “Me escribió una carta. Hubo un momento en que yo no me animaba: ‘Estoy enamorada de vos, pero no me animo a salir, a estar expuesta, a la evaluación, las redes. No estoy lista. Perdón’. Ahí él se angustió mucho. Y surgió entre nosotros un código, que era ‘ABC’. Me dijo: ‘Estoy seguro de tres cosas. A, vos y yo vamos a estar juntos. B, nos vamos a acompañar en los proyectos que tengamos del uno al otro y nos vamos a complementar. Y C, vamos a ser muy felices’. Y después, cuando vino la propuesta, me puso ‘ABC’ en un cartelito y vino el anillo”.

La difusión de esta primera foto mostrando la pancita marca un nuevo capítulo en la vida de la pareja y confirma el momento personal que atraviesan, mientras se preparan para la llegada de su primer hijo juntos.