Luis Miguel fue internado de urgencia en un hospital de Nueva York

El mundo del espectáculo se vio consternado por la noticia de la internación del cantante mexicano Luis Miguel , durante las últimas horas.

Según publicó Univisión, Luis Miguel quedó hospitalizado por una complicación cardíaca. “‘El Sol de México" fue ingresado desde este lunes en un hospital en la ciudad de Nueva York. Se encuentra en observación”, anticiparon.

Si bien no trascendió dónde está internado, se informó que el intérprete llegó acompañado de su novia Paloma Cuevas y de un asistente personal.

“En este hospital en el que se está quedando Luis Miguel, los doctores son de primera. Hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel, supuesta y alegadamente. Pero sí, él está en observación y todo apunta a que podría salir la semana que viene”, señalaron desde la cadena Univisión.

Según la especialista en espectáculos Jacqueline Martínez, más conocida como Chamonic, la novia de Luis Miguel, Paloma, lo habría acompañado a una revisión médica en la ciudad estadounidense. Sin embargo, algo no salió como esperaban y el artista debió ser internado de inmediato por una afección en el corazón.

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