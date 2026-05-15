La controversial teoría de Fernanda Iglesias acerca de por qué Karina Mazzocco quedó afuera de América TV.

La conductora de A la Tarde recibió la dura noticia de que su ciclo no continuará al aire después de mayo.

La abrupta salida de Karina Mazzocco de América TV sigue generando comentarios y debate y, en ese sentido, la panelista Fernanda Iglesias reveló en Puro Show una teoría bomba sobre los motivos del escándalo.

Mientras el panel de Puro Show debatía sobre los cambios en la programación del canal y los rumores alrededor del futuro laboral de la conductora, Iglesias dejó entrever que, según su visión, detrás de la decisión habría motivos mucho más profundos que cuestiones de rating o programación. “Para mí también pasa algo con Karina Mazzocco, no nos desviemos”, comenzó diciendo la periodista en medio de la discusión. “Para mí es algo sexual”, disparó.

La afirmación provocó una inmediata reacción de Pampito, quien intentó frenar la especulación al aire. “Chicos, perdón, no digamos barbaridades por favor”, dijo. Sin embargo, Fernanda Iglesias insistió con su postura y defendió su comentario pese a no presentar pruebas concretas. “¿Por qué es una barbaridad? No tengo pruebas, es algo que pienso yo”, respondió.

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En ese momento, los conductores volvieron a cuestionarla por el alcance de sus declaraciones. “¿Qué argumento tenés?”, le preguntó Matías Vázquez, buscando entender en qué basaba su teoría. Lejos de retroceder, Iglesias sostuvo que situaciones similares “pasan en los canales” y deslizó que, a su entender, había cuestiones que no se estaban diciendo públicamente. “Nos hacemos los giles. El programa no estaba funcionando, sí, pero pasan estas cosas en los canales”, expresó. Ante la repercusión de sus palabras, en el piso marcaron distancia con la versión planteada por su compañera. “Yo no me imagino a Mazzocco, que es una mina de armas tomar, callarse nada”, comentó. Pero Fernanda cerró reafirmando su mirada: “A esta altura no me sorprende nada, digo la verdad”.

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco y a su familia

La conductora Karina Mazzocco denunció haber recibido amenazas de muerte a través del número de WhatsApp de la producción de A la tarde (América TV). El hecho fue expuesto este martes al inicio del programa y motivó la presentación de una denuncia policial, mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar el origen de los mensajes.

Durante la emisión, Mazzocco explicó que los mensajes llegaron horas después de un programa en el que se abordó un conflicto familiar vinculado a la familia Caniggia. En pantalla se exhibieron capturas de los textos recibidos, que incluían frases como: “Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó”, junto con imágenes de un hombre empuñando armas y la fotografía de una pistola cargada, acompañada por la advertencia: “Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2016273048018579755&partner=&hide_thread=false Una tarde movida: Karina Mazzocco fue amenazada antes de comenzar su programa. pic.twitter.com/8jdMbvEqQU — emi (@eeemiliano) January 27, 2026

Según relató la conductora, el remitente anónimo también realizó una llamada telefónica a la producción y dejó un nuevo mensaje intimidatorio: “Dejá de meterlo a Alex Caniggia”. Días antes, el ciclo había emitido una entrevista a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis, en la que se repasaron conflictos familiares y se mencionó a Alex Caniggia en un contexto informativo.

Mazzocco aclaró al aire que en ningún momento se realizaron descalificaciones personales. “Ayer no se mencionó a esta persona de manera ofensiva ni descalificatoria. Fue en el contexto de una historia. Yo no dije que Alex Caniggia es un delincuente ni nada”, señaló. También explicó que, por recomendación legal, el rostro de la persona que aparece en las imágenes fue ocultado: “No sabemos si es quien dejó el mensaje o si se trata de un menor de edad”.

Desde la producción confirmaron que la denuncia ya fue radicada y que las fuerzas de seguridad trabajan sobre la localización del número telefónico, que habría sido detectada en la zona de Glew. La identidad del autor de las amenazas aún no fue confirmada.