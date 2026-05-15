Quién es el famosísimo cantante tentado para sumarse a MasterChef Celebrity

hLa periodista Pilar Smith reveló en el programa LAM los primeros nombres que serían tentados para ser parte del certamen de cocina.

Telefe volverá a competir en el prime time con un formato que le ha dado al canal números grandiosos con los cuales se colocó por encima de todos en la franja: MasterChef Celebrity , el programa conducido por la empresaria Wanda Nara , quien será la encargada de llevar adelante el manejo del certamen una temporada más.

Mientras pasan los días y cada vez falta menos para el inicio del certamen, la periodista Pilar Smith mencionó en LAM (América TV) algunos nombres que son tentados por la producción del programa para que se sume. En sus declaraciones sonaron dos nombres fuertes en la música argentina.

Según contó Pilar en su relato, una de las figuras buscada por la organización del evento es Abel Pintos , actual jurado de Es mi sueño un programa que se emite en El Trece, la competencia directa del canal. Más allá de los rumores no se confirmó cuál es la respuesta del cantante.

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Por otra parte, también irían a la carga por L-Gante para ser protagonista del certamen. Cabe recordar que el artista tuvo un coqueteo con la conductora del programa.

Otras figuras que serían del gusto de la producción son la China Ansa, Juli Poggio, La Tora y Nick Sicaro, amigo de Ian Lucas el último ganador del certamen.