Denunciaron a Natalie Pérez por realizar comentarios sobre el cuerpo de un participante de Es mi Sueño.

La actriz y cantante, Natalie Pérez , quedó involucrada en un fuerte escándalo. Todo comenzó cuándo un participante de Es mi sueño , el programa de Guido Kazcka en El Trece, denunció que le hizo comentarios desagradables sobre su cuerpo. La artista estuvo como jurado en el reality, en reemplazo de Jimena Barón, y el artista Gustavo Giallatini se presentó frente a ella luego de haber pasado la primera instancia.

Tras concursar y quedar fuera de juego, el participante utilizó sus redes sociales para compartir el mal momento que vivió con Pérez. "Antes de cantar alguien del jurado hizo un comentario desagradable de mi cuerpo", expuso en Instagram. "Yo fui con una musculosa y cuando estaba por salir a cantar, Natalie Pérez tiró los ojos para atrás y dijo 'ay él con los músculos, qué músculos'", agregó.

"Me parece desagradable y más viniendo de una mujer. Precisamente cuando las mujeres tanto luchan para que no se hable de los cuerpos", sentenció. Al ver la repercusión que tuvo su descargo, Gustavo Giallatini publicó otro clip aclarando lo que quiso decir: "Ella habló de forma despectiva y burlona sobre mi cuerpo. Antepuso mis músculos a lo que yo iba a hacer, que era ir a cantar".

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"No me molesta que se hable del cuerpo, pero sí que se burlen. Me parece desagradable, estaba mi familia atrás y mi sobrina de 11 años me dijo 'tío, esa chica se estaba riendo de tu cuerpo y de cómo vos estabas'. Está mal, no se habla del cuerpo del otro", reiteró.

La primera foto de Natalie Pérez súper enamorada de su nuevo novio

La actriz Natalie Pérez volvió a mostrarse enamorada por primera vez desde 2019 —cuando confirmó su separación de Ramiro Gayoso, tras seis años de noviazgo— y revolucionó las redes sociales. Desde hace semanas circulaban rumores sobre un nuevo romance en la vida de la artista, pero ahora fue ella misma quien decidió confirmarlo a través de sus stories de Instagram.

En su visita a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en las noches de El Trece, la entrañable protagonista de Chiquititas reveló que comenzó una relación con Tomás Rottemberg, hijo del reconocido productor teatral Carlos Rottemberg y de la actriz Linda Peretz.

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La confesión tomó por sorpresa al conductor del ciclo, quien comprendió de quién se trataba cuando Natalie comentó que su suegra le había prestado la vestimenta para la entrevista. “Yo me estoy enterando de esto ahora, estoy sorprendido. Lo conozco”, reaccionó entre risas.

Con una sutil publicación en Instagram, la actriz y cantante compartió una foto tomada de la mano con el productor Tomás Rottemberg, en la que solo se ven sus sombras sobre el piso junto a un emoji de corazón. "Estoy súper enamora y re feliz", confirmó Pérez en una nota con MShow.