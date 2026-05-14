La fuerte predicción del tarot sobre Pampita y Martín Pepa tras la reconciliación.

Una tarotista visitó el programa de Moria Casán y habló del presente y futuro de la famosa modelo.

La reconciliación de Pampita y Martín Pepa es una de las novedades de la semana. Después de que se confirmara la separación, el sorpresivo viaje del polista a Buenos Aires terminó sellando la vuelta de la pareja, un giro que nadie esperaba y que volvió a poner a la modelo en el centro de la escena mediática. Pero en medio de tanta emoción, el tarot apareció con una fuerte predicción acerca de la pareja.

La duendóloga y tarotista Liliana Chelli fue invitada a La Mañana con Moria y analizó las cartas que rodean el futuro amoroso de de la modelo y el polista. El arranque de la lectura fue prometedor y generó alivio en el estudio: "Tenemos La Pradera, mucha margarita y mucho girasol. Es bien. El amanecer, también bien", describió la especialista mientras desplegaba las cartas sobre la mesa.

Sin embargo, lo que vino después encendió todas las alarmas. "Pero acá viene el viento. A veces puede venir un vendaval. Ahora estamos en una brisa", advirtió Chelli, cambiando el tono de la lectura de manera abrupta. Y cuando parecía que la cosa no podía ponerse más tensa, la tarotista remató con una frase que dejó helado al piso entero: "Le tengo mucho miedo a esta carta porque no sabemos a dónde deriva el viento".

Embed - ¿QUÉ DICEN LAS CARTAS DE LOS FAMOSOS? Lili Chelli, duendóloga, sobre el futuro de Pampita y Tinelli

La advertencia cayó como un balde de agua fría y generó preocupación inmediata entre quienes siguen de cerca el vínculo de la modelo y el polista. Una predicción que, lejos de dar certezas, dejó abierta la pregunta sobre si esta reconciliación llegó para quedarse o si el "vendaval" que anticipa el tarot todavía está por llegar.

Pampita confirmó su reconciliación con Martín Pepa

Tras comenzar el mes soltera, Carolina Pampita Ardohain volvió a reconstruir su relación con el polista Martín Pepa a pocos días de confirmar su separación en todos los medios. La modelo logró superar su segunda separación, en un noviazgo marcado por distintas idas y vueltas.

Los rumores de una reconciliación entre ellos se despertaron cuando la modelo se apersonó a una entrevista pactada acompañada por el polista. Esta misma información fue replicada en Intrusos y fue Tatiana Shapiro quien confirmó la reconciliación entre la modelo y el polista.

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La periodista se comunicó con Pampita, quien puso fin a los rumores y confirmó su gran presente: "Estoy bien. Pasé unas semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien. Las cosas se calmaron; cuando hay amor, todo se arregla". Tan solo días atrás, la modelo culpó a la distancia como la causante de su separación, negando la participación de terceros en discordia: "Es algo importante. La distancia no la podés negar, pero está todo bien. La mejor".

Recordemos que una de las complicaciones de la relación es que el polista reside actualmente en la ciudad de Nueva York, mientras que la modelo vive en Buenos Aires junto a sus hijos. En la primera separación, también se había hablado de la distancia que geográfica que hay en la pareja.