Cómo será el nuevo programa de Luis Ventura y Marina Calabró.

Se vienen cambios en la grilla de programación de la señal de América TV y finalmente se conoció el programa que irá en lugar de A la Tarde , el ciclo que conduce Karina Mazzocco y que finalizará en los últimos días de mayo. La nueva dupla que se estará en el horario de las 16:30 estará a cargo de los periodistas Marina Calabró y Luis Ventura , que conducirán Primicias Ya , el nombre que llevará el nuevo ciclo de espectáculos.

"Los periodistas Marina Calabró y Luis Ventura serán los encargados de las tardes de América después de DDM y antes de las noticias", explicaba al aire Rodrigo Lussich en Intrusos confirmando el movimiento en la grilla del canal. Si bien en un primer momento se especuló con que Augusto Tartu Tartúfoli y Sabrina Rojas ocuparían el lugar en las tardes con el clásico Pasó en América, lo cierto es que el regreso del programa será otra vez por las noches, más precisamente a las 23.

De esta manera, la emisora de Palermo sigue renovando su grilla en este 2026. LAM con la conducción de Ángel de Brito y BTV de Beto Casella seguirán en sus horarios habituales de las 20 y 22 horas respectivamente.

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Mientras que por las noches Tartu y Sabrina Rojas estarán a cargo de Pasó en América a las 23 y la medianoche llega el turno de la mesa a puro debate de Polémica en el bar con Mariano Iúdica.

La polémica respuesta de Luis Ventura a Flor Peña por su crítica a los Martín Fierro

Ya se vive una nueva edición de los Premios Martín Fierro 2026 que se entregarán el lunes 18 de mayo. En ese contexto, se reavivó la guerra entre Marley y Santiago del Moro. Quién se metió de lleno en la polémica entre los conductores fue Florencia Peña, quien cuestionó la exclusión de su amigo, el presentador de Por el Mundo, de la terna a mejor conductor. Y quién salió a responder con todo, sin filtro alguno, fue el mandamás de APTRA, Luis Ventura.

Todo comenzó en una nota para SQP, cuándo Marcela Tauro estaba hablando y observó que adelante de ella Luis Ventura caminaba a unos metros. "¿Por qué no nominaste a Marley? Florencia Peña dijo que es un desastre APTRA, que es el peor año de la televisión", le preguntó la periodista. A lo que el presidente de APTRA gritó a la distancia: "Opino lo mismo de ella, que siga haciendo videos porno". En una nota con el programa Intrusos, Flor Peña se mostró indignada con los dichos del periodista y presidente de la entidad y pidió que se disculpe públicamente.

Embed - FLOR PEÑA FURIOSA CON LUIS VENTURA: "Lo que dijo es una falta de respeto"

"Para mí había sido una pavada, un chiste que hice en el streaming, nunca imaginé que se iba a convertir en debate nacional. Creo que es un premio que merece la industria. Podemos debatir, no estar de acuerdo conmigo, llevo 40 años en la industria, claro que puedo opinar porque he pasado por todas las etapas. Si no me gano premios, igual sigo siendo yo y mi talento sigue siendo el mismo", comenzó la actriz.

"Ahora, lo de Ventura no se lo pueden dejar pasar. Lo que dijo Luis Ventura es una falta de respeto absoluta", aseguró Flor Peña, subiéndole el tono a la polémica. Y apuntó: "Ventura fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Que me pida disculpas pero no por mí, porque un tipo de los medios no puede mandar jamás a una actriz a hacer videos porno".