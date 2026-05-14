El diagnóstico que recibió Flor Vigna que preocupó a sus seguidores

Flor Vigna conmocionó a todos sus seguidores en las redes sociales con una revelación durísima sobre su estado de salud. A través de un challenge hecho en un video, la exparticipante de Combate reveló una situación que la mantiene preocupada luego de unos estudios médicos hechos.

"Tema salud: háganse estudios. Yo me hice una tomografía. A mi no me gusta hacerme estudios, pero me hice una tomografía para el Supernova y me salió que tengo un quiste en la cabeza", confesó en un video que contiene mezcla de felicidad y tristeza. El mismo fue hecho bajo la consigna "cosas que no vas a envidiar de mi".

Mientras contaba el mometno que atraviesa, contó cómo fue el momento en el que le anunciaron la situación médica: “El doctor, cero tacto, me lo tiró de una, pesimista, me asustó con mi vida, me anunció la muerte. Obviamente no va a pasar eso. Creo mucho en mí y lo voy a revertir. Pero obviamente voy a tener que invertir tiempo, energía y plata en estudios para curarlo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/filonewsOK/status/2054644567698198537&partner=&hide_thread=false Flor Vigna se sumó a un challenge y contó que tiene un quiste en la cabeza



Bajo la modalidad de "Cosas que no vas a envidiar de mí", la artista narró cómo le dieron el diagnostico.



"El doctor me anunció la muerte. Pero lo voy a revertir" pic.twitter.com/VlbfBJONUf — Filo.news (@filonewsOK) May 13, 2026

“Pero sé que lo voy a revertir. Las deudas, el quiste, el amor, todo eso lo voy a revertir. Creo mucho en que hay que creer en una”, contó en su video.

Qué dijo sobre el amor

Sumado a la revelación médica que hizo, la cantante habló sobre su situación sentimental: "Siempre, no importa cuál haya sido la relación, yo fui la del proceso. Cuando estoy enamorada me empieza a agarrar una especie de fascinación. No puedo evitarlo, yo tengo que saber que es una parte de mi personalidad”. dijo y luego sumó: "Me gusta cumplirle los sueños a mi macho y volverme como una especie de hada madrina. Lo acompaño en todo ese proceso, le doy todo lo que tengo y después ya saben el final”.

Sobre su economía

“Yo vengo de una familia muy remadora. Desde los 11 años que trabajo, yo era extra en publicidades, era la pibita que salía al fondo de todo. Trabajé en realities, novelas y todo lo invertí en mi música, mis bailarines, mis videos y los técnicos”, sumó en sus declaraciones.

Flor Vigna

“Eso me llevó a tener deudas. Pero sé que lo voy a revertir. Las deudas, el quiste, el amor, todo eso lo voy a revertir.Creo mucho en que hay que creer en una. A veces tengo ganas de darme por vencida, pero bueno”, cerró.