La inesperada confesión de Noelia Marzol sobre su romance con Nicolás Occhiato

La bailarina hizo una inesperada confesión durante su participación en el streaming Bondi Live. Qué dijo.

Noelia Marzol sorprendió en el streaming Bondi cuando los panelistas del programa El ejército de la mañana le preguntaron sobre romances ocultos que tuvo en el Bailando, certamen que volvería a la televisión argentina según confirmó el propio Marcelo Tinelli en sus redes sociales.

Luego de la pregunta hecha a viva voz, la bailarina de Tango no dudó en contestar sobre lo sucedido hasta el momento en ese certamen: : “¿Que no se sepan? No, en el Bailando no. Yo siempre picoteé fuerte”, dijo la reconocida bailarina. No contentos con esa respuestas, siguieron preguntando hasta sacar un nombre propio.

“¿Alguien muy muy famoso que no se sepa?”, se escuchó por parte de los periodistas mientras que la misma dijo: “Puede ser, sí”. Al escuchar esa revelación y sabiendo que la artista había entrado en el juego de la respuesta clara, le preguntaron por un nombre propio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/plchismes/status/2054683318319284256&partner=&hide_thread=false NOELIA MARZOL en #ElEjércitoDeLaMañana reconoció su vínculo con NICO OCCHIATO



"La pasamos bien" pic.twitter.com/WptOLCpg0J — Pretty Little Chismes (@plchismes) May 13, 2026

“Con Nico Occhiato siempre me quedó la duda, ¿fue efímero ese vínculo? ¿Cómo fue?”, consultó el periodista Santiago Riva Roy y Marzol fue contundente: “La pasamos bien, ustedes también son muy insistentes… vos te estás conociendo con alguien y no salís a los dos días a decir ‘estoy saliendo’”.

Sumado a esto, contó: “Ahora sí te digo, la pasamos bien”. Cabe recordar que durante agosto de 2019 aparecieron imágenes juntos en un boliche de Capital Federal y los rumores sobre un romance crecieron. Sin embargo intentaron ocultar lo sucedido cuando ambos eran solteros y luego, es mismo año Marzol conoció a Ramiro Arias, su actual pareja.