La importante figura que se suma a Popstars, el próximo reality de Telefe.

Sofi Gonet fue confirmada como nueva integrante de Popstars , el reality musical que prepara Telefe para su regreso a la televisión argentina. La influencer y última finalista de MasterChef Celebrity tendrá un rol clave en el contenido digital del programa, con la misión de mostrar desde adentro todo lo que ocurra durante la competencia.

La noticia se conoció luego de que Telefe anunciara oficialmente su incorporación al formato. "Se incorpora a Popstars para potenciar el universo digital del programa y llevar toda la experiencia a una propuesta multiplataforma", expresaron desde el canal sobre el trabajo que realizará junto al ciclo. La idea de la producción es que el contenido en redes sociales tenga un tono más cercano y espontáneo. Con la presencia de Gonet, buscarán mostrar el detrás de escena, las audiciones y el día a día de los participantes desde una mirada más directa y ligada al público joven.

Por su parte, Sofía compartió su emoción en redes sociales apenas se confirmó la noticia. "Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir juntos desde las redes!", escribió la influencer, que en los últimos años logró una fuerte presencia en plataformas digitales. Además, aprovechó el anuncio para invitar a quienes quieran sumarse al reality. "¿Qué esperás para anotarte? Podes hacerlo en mitelefe.com y esten atentos a más novedades", expresó en su publicación, alentando a sus seguidores a participar de la nueva edición.

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El regreso de Popstars genera expectativa entre los fanáticos del formato, que volverá a la pantalla con Nicolás Vázquez en la conducción y Ángela Torres como una de las jurados ya confirmadas. Todavía resta conocer quiénes completarán el panel que evaluará a las participantes durante la competencia. Mientras avanza el armado del programa, Telefe apuesta también a fortalecer el contenido digital para acompañar el reality más allá de la televisión. En ese esquema, la incorporación de Sofía Gonet aparece como una pieza importante para conectar el ciclo con las redes y seguir cada instancia del concurso en tiempo real.

¿Marley o Del Moro? La nueva interna de Telefe

Marley realizó un comentario sobre Santiago del Moro y los premios Martín Fierro que no pasó desapercibido. El conductor de Por el Mundo decidió ir a fondo para explicar su postura y, lejos de dar marcha atrás, aprovechó para cuestionar directamente a Aptra y marcar las diferencias con su colega de Telefe.

"Quizá Aptra no tiene noción de lo que lleva hacer un programa diario y uno semanal. Deberían tener un rubro de conductores de programas diarios y otro de semanales", disparó. Y amplió: "La diferencia del esfuerzo entre alguien que se sienta a hacer un programa una hora en vivo a otro que está grabando 14 horas para editar una hora y media graciosa".

Embed - MARLEY LE TIRÓ CON MUNICIÓN GRUESA A SANTIAGO DEL MORO

Sin embargo, cuando se refirió a Del Moro en particular, el tono bajó. "A Occhiato le tengo mucho cariño y ojalá lo gane; Barassi me parece que es muy bueno; Guido me encanta; Iván es lo más como persona; y Del Moro hace bien sus cosas. A cualquiera se lo pueden dar", dijo. Y dejó en claro que no hay enemistad: "Yo no tengo ninguna guerra con él, me da lo mismo. Si él tiene ganas un día nos tomamos algo y nos damos un abrazo para terminar la guerra que los periodistas crearon".

El origen de la chicana, según explicó el propio Marley, fue su compañera Florencia Peña, quien había remarcado que la categoría masculina de conducción era mucho menos competitiva que la femenina. "Ella siente que soy mejor que varios de los que están nominados", aclaró. Y cerró con una ironía que no dejó dudas: "¿Por qué no hacen un Martín Fierro de bloopers que seguro que lo gano? Porque Santiago no tiene bloopers".