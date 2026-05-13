Rescataron más de 40 animales que iban a sacrificar en el templo umbanda del que participaba Morena Rial

En las últimas horas se llevó a cabo un operativo en Quilmes, provincia de Buenos Aires para secuestrar animales que iban a ser sacrificados. Qué dijeron las autoridades.

En las últimas horas se llevó a cabo un importante operativo en la dirección Bernardo de Irigoyen al 1100, en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, para rescatar 40 animales que iban a ser sacrificados en el templo umbanda al cual asistía Morena Rial , la hija del periodista Jorge Rial.

El operativo fue encabezado por Pamela Dreher, subsecretraria de Zoonosis del Municipio, y Fernando Pieroni, un reconocido proteccionista. Este último contó detalles de la situación en sus redes sociales: “Los animales esperaban una muerte lenta y dolorosa como parte de una ceremonia religiosa. El rescate se realizó en plena ceremonia, donde había más de 50 personas presentes, entre ellas muchos niños que iban a ver la matanza”.

“Ninguna religión basada en el amor, la paz y en el respeto puede justificar la tortura y el asesinato de un ser inocente”, dijo también en su relato, afirmando por otra parte que las personas involucradas fueron imputados por maltrato animal.

Por otra parte, Dreher habló con Radio FM1 y contó cómo supieron de esta situación: “Los del templo hablan de la religión, pero les dijimos que la Ley de Protección Animal está por encima de cualquier religión, así que procedimos secuestrar a más de 40 animales”.

Secuestro Umbanda Morena Rial

Cabe recordar que en marzo de 2025 la mediática había sido partícipe del sacrificio de un chivo según reveló Ángel De Brito en LAM. Tanto es así que en el mundo umbanda llevaría el nombre Morena de Oia.

“Nuestra Constitución Nacional protege la libertad de credo. ¡No entiendo a los periodistas que me juzgan por mis creencias religiosas! Lo único que voy a decir que en caso de continuar este accionar discriminatorio voy a iniciar acciones legales. Alejandro Cipolla ya está al tanto de que no voy a tolerar que se burlen de mis creencias, ni que se vulnere la intimidad religiosa que solicito en este acto, y que la ley protege”, había dicho Rial en sus redes sociales luego de que se la relacione con esta actividad.

Secuestro Umbanda More Rial

Convocatoria umbanda

Morena Rial arrancó a estudiar abogacía y sorprendió con la nota primer parcial

Morena Rial fue uno de los nombres que resonó en el mundo de la farándula con una noticia particular que fue compartida en las redes sociales por su amigo abogado Alejandro Cipolla. Es que en las últimas horas compartió en su cuenta personal de Instagram, donde suma más de 900 mil seguidores, un importante logro en la vida de la hija de Jorge Rial que continúa detenida con el prisión domiciliaria.

Es que el abogado compartió una imagen donde mostró que Morena rindió su primer parcial en la carrera de abogacía que hace de forma virtual en la Universidad Siglo XXI. Según reveló Cipolla su amiga tuvo un gran resultado en la evaluación que tuvo que afrotar.

En la pantalla de una computadora figura entre los datos que la note corresponde a la materia Derecho Penal: Parte General, anuncia que es el primer parcial y afirma que respondió correctamente 18 de las 20 preguntas del examen. En ese contexto, también se vio que la nota para la alumna fue un 9.

Alejandro Cipolla - Nota more Rial Abogacia

"Mi mejor alumna", escribió el abogado en la historia donde mostró el logro. Cabe recordar que anteriormente el abogado había afirmado que tiene intensiones de cursar cuatro materias en el primer cuatrimestre del corriente año y afirmó que incorporarla a su espacio laboral: “La idea es que se sume a mi staff de letrado”.

Luego de hacerse beneficiaria de la prisión domiciliaria tras un período de siete meses detenida en la Unidad 51 de Magdalena, la hija de Jorge Rial había confesado que su intención a partir de eso es “hacer las cosas bien”.