Con el Hipódromo de San Isidro como escenario, el grupo británico presentará su nuevo álbum de estudio y repasará tres décadas de hits.

Jamiroquai vuelve a la Argentina: cuándo es el show y todo sobre su regreso tras casi una década

La banda británica Jamiroquai , liderada por Jay Kay, confirmó oficialmente su retorno a los escenarios argentinos. El grupo, referente del funk y el acid jazz a nivel global, se presentará en la Ciudad de Buenos Aires luego de casi una década desde su última actuación en territorio nacional, ocurrida en 2017.

El anuncio se produjo en el marco de una nueva gira internacional que traerá a la formación nuevamente a Sudamérica, generando una alta expectativa entre sus seguidores locales.

La presentación de la banda, que será el próximo 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro , se dará en el marco del lanzamiento de un nuevo álbum de estudio en casi una década.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dfallaccess/status/2054215125322670331&partner=&hide_thread=false JAMIROQUAI EN ARGENTINA



Nueve años después de su última visita, regresan con una gira histórica por Latinoamerica.



2026 no solo marca los 30 años de “Virtual Insanity” sino también el primer álbum nuevo en nueve años.



17 de septiembre, Hipódromo de San Isidro… pic.twitter.com/J6O96a2Ehm — DF Entertainment (@dfallaccess) May 12, 2026

Venta de entradas para Jamiroquai

Inicio de venta: La preventa a través de una tarjeta de crédito estará disponible a partir del lunes 18 de mayo . Un día después se habilitará la venta general.

Horario: La plataforma de venta se habilitará a las 10:00 .

Canal oficial: La adquisición deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma All Access.

Las entradas tienen un costo que va desde los 95.000 pesos hasta los 320.000 pesos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dfallaccess/status/2054240541869588517&partner=&hide_thread=false Jamiroquai. 17 de septiembre 2026, Hipódromo de San Isidro.



PREVENTA EXCLUSIVA BANCO PATAGONIA VISA: Lunes 18 de mayo, 10 am.



VENTA GENERAL: Martes 19 de mayo, 10 am.



Tickets únicamente en https://t.co/9iB9sfq0LK pic.twitter.com/jIyyUWu8Ou — DF Entertainment (@dfallaccess) May 12, 2026

El regreso de la banda tras una década

Jamiroquai regresa al país con un repertorio que abarca sus más de tres décadas de trayectoria. La banda ha mantenido un vínculo histórico con el público argentino, consolidado a través de sus múltiples visitas desde la década del 90.

El show promete un despliegue técnico acorde a las producciones internacionales de la banda, destacando la puesta en escena y la vigencia del sonido que los caracteriza. Hasta el momento, esta es la única fecha confirmada por la productora para la Argentina en el presente ciclo de giras.

Pocos nombres en la historia del pop moderno son tan distintivos como Jamiroquai. La palabra, que hoy es sinónimo de baile y estética futurista, nace de una cruza conceptual profunda: la combinación de "jam" (la improvisación musical característica de sus inicios) con "Iroquois", en homenaje a los pueblos indígenas iroqueses de Norteamérica.

Desde sus primeros pasos en la escena del acid jazz, Jay Kay construyó una identidad que no fue casual. El líder del grupo siempre manifestó una fuerte atracción por la cosmovisión indígena y las raíces de la música afroamericana, fusionando géneros como el funk, el soul y la electrónica en un sonido único que definió a toda una generación.

Jamiroquai (2)

Pese a su éxito masivo, la banda no estuvo exenta de críticas. Durante la década del 90, diversos sectores acusaron al proyecto de apropiación cultural por reinterpretar sonidos históricamente ligados a la comunidad negra.

Jay Kay no esquivó la polémica. Al recibir un premio MOBO en 1997, el cantante defendió el vínculo genuino de la banda con esa tradición: “Nunca negamos que la música que hacemos tiene origen negro”, afirmó de manera tajante. Incluso recordó su encuentro con el legendario Stevie Wonder, quien, según Kay, le dio el "visto bueno" a la propuesta del grupo.