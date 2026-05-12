El fuerte cruce viral entre Nati Jota y Estanislao Bachrach que descolocó a los seguidores

La conductora del programa Sería Increíble en el streaming Olga protagonizó un picante cruce con el especialista en biología molecular y divulgador.

Nati Jota vivió un momento picante en su programa Sería Increíble que conduce en el streaming Olga con el doctor especializado en biología molecular y divulgador Estanislao Bachrach durante una columna a la que fue convocado para hablar sobre diversos temas. En medio de la columna, se vivió un momento tenso donde Jota mostró su malestar y terminó cortando la columna de forma abrupta.

Es que la influencer le preguntó al doctor especializado sobre los efectos del alcohol en la producción de serotonina, generando una respuesta particular de Bachrach que sorprendió en la mesa y fue contundente: “No lo sé”. Al escuchar esta situación, Jota respondió: “Ah, es que no lo sabés. Ok, perfecto. Bueno, Tani, gracias por haber venido”.

Ante el cierre tan abrupto, el especializado se sorprendió y soltó: "¿Ya está?", mientras que Jota contó: “Cuando te hago una pregunta me decís ‘no te quiero contestar’”. Por su parte Bachrach lanzó una frase contundente: “ Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé’”.

“Acá viene gente que habla de todo, agarra la guitarra y si yo canto suena mucho peor”, dijo el divulgador mientras que la conductora Jota aclaró: “Acá viene gente muy amorosa. Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna”. “Es un chiste, la columna es tuya”, sumó él, mientras que ella sumó: “Yo te pregunté un montón de cosas...”.

En un contexto complejo donde no se mostraba una buena relación entre el invitado y los panelistas, el divulgador afirmó: “Nati quiere cerrar, está apurada”. Sin embargo ante esto, Nati lo negó y cerró la columna con contundencia: “No, no estoy para nada apurada pero se terminó la columna. Gracias por haber venido”.