La inesperada reacción de Mario Pergolini tras la muerte de su madre

El conductor se quebró en su programa Otro Día Perdido (ODP) en su vuelta tras estar sin actividad por la muerte de su madre Beatriz. El emotivo video.

Mario Pergolini regresó a la televisión luego de uno de los momentos más duros que le tocó vivir su vida como fue la muerte de su madre Beatriz , el pasado jueves 7 de mayo. En una nueva edición de su programa Otro Día Perdido (ODP) , el ácido conductor mostró una cara diferente y totalmente afectado emocionalmente por la pérdida de una de las figuras más influyentes en su personalidad.

Rápidamente al ingresar al estudio de televisión, el conductor se mostró conmovido por su situación: “Fue difícil para mí, gracias a todos… mucho cariño de todos, gracias a todos”, dijo al borde de las lágrimas y recibiendo el apoyo de todos los presentes en el estudio de grabación.

“Recibí mucho cariño, de verdad muchas gracias. Este es el programa donde más he llorado en toda mi vida, o sea dos veces. No lo voy a hacer nunca más”, dijo con suma emoción. Sin embargo, el conductor no traicionó su forma de ser y realizó comentarios en tono de broma sobre el contexto de un velatorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PtcRecargado/status/2054016687679168540&partner=&hide_thread=false Mario Pergolini se emocionó al volver a su programa #OtroDiaPerdido , luego del fallecimiento de su madre pic.twitter.com/74GIBJh8Wv — Ptc Recargado (@PtcRecargado) May 12, 2026

En su diálogo bromeó: “¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo”, dijo y contó cómo manejó su cotidianeidad para hacer chistes: “No lo pude evitar. Desde el momento uno. Es más fuerte que yo, pero creo que es la mejor forma de descomprimir”.

“Son momentos complicados, porque creo que nadie sabe cómo afrontar algo así. Yo pensé que iba a estar bien, pero me quebré”, cerró y apuntó: “No hay un manual para afrontar este momento”.