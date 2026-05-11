Quién es el actor con el que Griselda Siciliani no trabajaría nunca "ni por todo el oro del mundo".

Griselda Siciliani es una de las actrices que últimamente cotiza a la alza. Eso, y gran parte de su presente, le dan la espalda suficiente para decidir con quién trabajar y con quién no en los distintos proyectos que le llegan a su escritorio, y fue contundente al plantarse en que no compartiría escenario con cualquiera.

“Por supuesto que hay colegas con que no trabajaría ni por todo el oro del mundo. Ni por millones de dólares”, enfatizó la protagonista de Envidiosa, la serie que ha sido un rotundo éxito en Netflix. Acto seguido, Griselda se atajó en la nota con Maite Peñoñori desde México en medio de la gala de los Premios Platino 2026: “No lo diré”.

Aunque admitió que eran “hombres” porque ”las mujeres somos lo más". “Si hay alguien que piense que no merece un respeto, o algo... No cambio mi idea por el dinero”, afirmó. Y se explayó: “Menos para actuar que hay que estar... Igual, actuaría con casi todo el mundo... Casi nada se me viene a la mente”.

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Entonces, Pampito pasó en limpio que podrían ser “Luciano Castro, Facundo Arana y Juan Darthés”. Al final, Fernanda Iglesias fue categórica al exclamar que el némesis de Griselda Siciliani sería Arana, quienes tuvieron una mala experiencia al compartir Farsantes entre 2013 y 2014, dada cuenta de que Darthés quedó cancelado y que con Castro podrían hasta generar un impacto publicitario.

Quién fue el amante de Griselda Siciliani que hizo estallar la polémica

La periodista Fernanda Iglesias no anduvo con rodeo y sacó a la luz una historia de amor que habría ocurrido y era ocultada por los protagonistas. Fue contundente al referirse sobre la historia que involucra a una actriz: “Esto Griselda Siciliani no lo va a poder desmentir”,

Luego, en su participación en el programa Puro Show, agregó: “Ella no da el nombre de esta persona, pero yo después me enteré. Es un músico muy famoso, que en ese momento tenía novia. Ella no. ¿Vieron que estuvo sola mucho tiempo? En una época se sacaba fotos desnuda. Bueno, en toda esa época andaba con este músico y obviamente le dedicaba esas fotos". A su vez recordó que en diálogo con Andy Kusnetzoff ella se refería a una historia de amor clandestina con una persona que no reveló.

Fernanda Iglesias Siciliani Iglesias

Con el paso de los minutos la periodista decidió contarlo: "El músico en cuestión con el que Griselda tuvo un romance clandestino, admitido por ella sin decir el nombre, es nada más y nada menos que… Fito Páez", dijo e insistió: “Fito Páez fue pareja clandestina de Griselda Siciliani durante varios años”.

Según contó Fernanda, la actriz estaba “muy contenta con esa situación” y relató una acción en las redes sociales que había despertado polémica: “En un posteo que hace Fito de algo de música, ella le pone ‘guapo’. Esto está en el archivo. Cuando le pone ‘guapo’, Jorge Rial y la gente de Intrusos dicen ‘che, pero acá pasa algo’. Se arma como un rumor de romance. Ellos lo niegan, que es lo mismo que está pasando ahora. Y después me vengo a enterar de que fue todo cierto”.

Para cerrar sostuvo: “Ellos tienen una relación clandestina durante muchos años. Él estaba de novio con Eugenia, la chica que ahora se fue a vivir a España, con la cual ya no tiene relación”.