Wanda Nara y Maxi López estrenan serie: cuándo y dónde verla

La mediática y su exmarido estrenarán la primera serie vertical “Triángulo Amoroso”. La ficción combinará comedia, romance y escándalos.

La espera terminó. Wanda Nara y Maxi López estrenarán después de meses de expectativa la primera serie vertical para Telefe. Titulada “Triángulo Amoroso” , la microserie combinará comedia, romance y escándalo mediático.

Se trata de la primera ficción en formato vertical de Telefe y se estrenará este lunes 11 de mayo después de Pasapalabra (22.14 hora argentina) por la pantalla del canal. Sin embargo, la transmisión oficial será a través de todas las plataformas de Telefe, es decir, Instagram, TikTok, Facebook y Youtube.

Embed - Wanda Nara y Maxi López en la serie Triángulo amoroso - ESTRENO - ESTE LUNES - Telefe PROMO

En diálogo con Clarín y desde Uruguay donde está grabando la película “¿Querés ser mi hijo?”, la empresaria adelantó lo que verá el usuario en la redes sociales. “En la serie soy Wanda. Van a ver mi personalidad, mi humor, mi gracia, eso que actuó y después pienso lo que hice y me equivoco. Todas esas cosas son muy mías y las van a ver en la ficción vertical”, contó al portal.

Respecto al formato novedoso, Nara reveló cómo fue el proceso de grabación. “En cuatro días grabamos 25 capítulos y terminábamos de hacerlo a las 8 o 9 de la noche. Fue espectacular, súper rápido”, dijo.

“La serie funciona como una parodia de nosotros mismos. Sería como un spin-off de lo que fue MasterChef, una especie de sketches de un minuto y medio pero con un guion”, agregó sobre el vínculo que generó con su exmarido con quien tiene 3 hijos.

Sobre la posibilidad de una segunda parte, Wanda aseguró que “el final quedó muy abierto. No sé si para una segunda temporada, lo decidirá Telefe”.

De qué trata la historia

En la trama, Wanda y Maxi (se interpretarán a ellos mismos) aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse. Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático tal cual nos tienen acostumbrados.

El elenco lo completan: Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Deborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodriguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo.

La producción de Telefe Studios está dividida en 25 capítulos de un minuto y medio.