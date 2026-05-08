Una histórica marca de lujo y reconocida a nivel mundial, que vistió a Messi, llegará pronto a la Argentina

La firma de ropa lujosa, que se instalará en el país, ha vestido a celebridades del espectáculo y el deporte en todo el mundo.

El segmento premium de la Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo actor internacional en las próximas semanas. Una de las firmas de moda más reconocidas del mundo de la moda , vinculada a celebridades internacionales, referentes del espectáculo y grandes figuras del deporte como Lionel Messi , abrirá su primera tienda oficial en el país y eligió al exclusivo centro comercial Patio Bullrich para concretar su desembarco.

La apertura se concretará a comienzos de junio de 2026 y formará parte de una estrategia orientada a reforzar la presencia de marcas internacionales de alta gama en el mercado argentino. El nuevo espacio tendrá una superficie de 216 metros cuadrados y contará con una propuesta integrada por indumentaria, calzado y accesorios.

La llegada de la firma se produce en un contexto de expansión del segmento premium en Buenos Aires , especialmente en el shopping ubicado en el barrio de Recoleta , que en los últimos meses avanzó con nuevas incorporaciones, remodelaciones y propuestas vinculadas al diseño y las experiencias exclusivas.

messi antonella dolce y gabbana

Desde el centro comercial, propiedad de IRSA, señalaron que las nuevas aperturas buscan fortalecer el vínculo con consumidores de alto poder adquisitivo y consolidar el posicionamiento del shopping dentro del universo del lujo internacional.

“Estamos muy entusiasmados con la llegada de una marca icónica a nivel global. Su desembarco marca un hito para el shopping y refuerza nuestro prestigio como un espacio clave para firmas internacionales en Argentina”, expresó Daiana Szarfsztejn.

El avance de las marcas premium en Buenos Aires

El desembarco se suma a otras aperturas recientes dentro del centro comercial. Entre ellas aparece la firma italiana Paul & Shark, que inauguró su primera boutique en Buenos Aires bajo el concepto “Sense of Journey”, una propuesta que combina legado artesanal y tecnología.

También se concretó la reinauguración del local de Diesel, que presentó una estética contemporánea renovada dentro del shopping.

Dolce y Gabbana Argentina (3)

A estas incorporaciones se sumaron otras propuestas vinculadas a experiencias premium, como el espacio Pottery Lovers de Nicolás Pottery, que integró taller de cerámica, cafetería y bakery dentro del paseo comercial.

La estrategia incluyó además el desembarco de firmas internacionales orientadas al segmento de lujo como Montblanc y Adolfo Domínguez. El shopping ya cuenta además con marcas premium como Max Mara, Hugo Boss, Ferragamo, Zadig & Voltaire, Calvin Klein, Longchamp y Zegna.

Una marca asociada al lujo global y las celebridades

La firma italiana que abrirá su primer local oficial en la Argentina es Dolce & Gabbana, reconocida mundialmente por sus colecciones de alta costura y por vestir a celebridades internacionales, artistas y deportistas de élite.

La marca tuvo además una fuerte exposición global tras distintas campañas protagonizadas por Lionel Messi, quien apareció con prendas y accesorios de la firma en producciones internacionales de moda de alto perfil y en alguna de las galas del Balón de Oro.

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El desembarco en Buenos Aires es interpretado dentro del mercado como un movimiento simbólico para el sector del lujo, en un escenario de recuperación del consumo premium y de regreso de inversiones internacionales vinculadas a la moda y el turismo de compras.

Cuánto cuestan las prendas de la última colección

Los valores internacionales de la última colección de Dolce & Gabbana reflejan el posicionamiento ultra premium de la marca:

Remeras y prendas básicas: entre USD 300 y USD 600

Camisas y tops: entre USD 600 y USD 1.200

Jeans y pantalones: entre USD 800 y USD 1.500

Sastrería y sacos: desde USD 2.000 hasta más de USD 5.000

Calzado: entre USD 700 y USD 1.800

Carteras y accesorios: desde USD 900 en adelante

Con esta apertura, Buenos Aires sumará por primera vez una tienda oficial de una de las casas de moda más exclusivas del mundo, en una apuesta orientada al consumo de alta gama y al fortalecimiento del circuito premium de la ciudad.