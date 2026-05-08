La Justicia ratificó la vigencia de la ley de reforma laboral

Se trata de un fallo clave para que la reforma pueda ser aplicada.

La Justicia federal dejó sin efecto la medida cautelar que había frenado gran parte de la reforma laboral aprobada por el Congreso. De esta manera, el Gobierno nacional consiguió un fallo clave para avanzar con la aplicación de la ley.

La decisión fue tomada por la jueza Macarena Marra Giménez , quien anuló la cautelar dictada previamente por el juez laboral Raúl Ojeda que había suspendido 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral N°27.802 .

En tanto, continúa la discusión judicial sobre el planteo de fondo presentado por la CGT , la normativa recuperó plena vigencia .

En su resolución, la magistrada cuestionó duramente la decisión tomada en el fuero laboral y consideró que suspender gran parte de una ley aprobada por el Congreso mediante una medida cautelar representaba un “claro abuso”.

reforma laboral aprobada

Qué establece el fallo de la jueza

El documento firmado por Marra Giménez establece tres puntos fundamentales:

1 - Dejar sin efecto la medida cautelar otorgada mediante resolución del 30 de marzo de 2026, que suspendió 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral N°27.802, conforme a las facultades previstas en el artículo 2° de la ley N°26.854.

2 - Requerir al Juzgado Nacional del Trabajo N°63 la remisión de todas las causas e incidentes vinculados al expediente colectivo, luego de la inscripción del proceso realizada el 20 de marzo de 2026.

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3 - En relación a las costas, aclarar que la producción del informe previsto en el artículo 4° de la ley 26.584 no implica una bilateralización del proceso, por lo que no corresponde asignar a las partes la condición de vencedora o vencida.

Además, la jueza ordenó informar la decisión al Registro Público de Procesos Colectivos.

Qué cambia con este fallo

Con la cautelar caída, la reforma laboral vuelve a aplicarse plenamente hasta que exista una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la norma.

La periodista judicial de C5N, Vanesa Petrillo, explicó que el Gobierno obtuvo “un fallo favorable” porque la ley “adquiere plena vigencia”. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una resolución definitiva sobre el reclamo presentado por la central obrera.

cgt Por la presentación judicial de CGT se suspenden de manera provisoria 83 artículos de la Ley 27.802 de reforma laboral.

“Si hacemos un balance, hasta ahora, en relación a los fallos, está mejor el Gobierno que la CGT”, señaló la especialista durante el programa “De Una”.

El reclamo de la CGT

La presentación judicial había sido realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que pidió la inconstitucionalidad de distintos puntos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

El expediente pasó finalmente al fuero Contencioso Administrativo luego de un conflicto de competencia entre tribunales.

Mientras tanto, la ley continuará vigente y podrá aplicarse hasta que la Justicia resuelva el fondo de la discusión.

Qué incluye la reforma laboral

La Ley de Modernización Laboral fue aprobada por el Congreso el pasado 28 de febrero y contempla modificaciones en distintos aspectos de las relaciones laborales.

Entre otros puntos, incorpora cambios en modalidades de contratación, indemnizaciones, registración laboral y mecanismos vinculados a conflictos laborales y aportes sindicales.

La norma se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda económica y laboral del Gobierno nacional y también en uno de los proyectos más cuestionados por las centrales sindicales.