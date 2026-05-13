Sumario en la Municipalidad de Plottier: Gloria Ruiz pidió aumento y Bertolini lo dejó encaminado antes de renunciar

Un nuevo escándalo envuelve a la localidad. Una empleada de Recursos Humanos está en la mira por enviar la autorización del plus salarial a la exvicegobernadora.

Tras la renuncia de Luis Bertolini a la intendencia de Plottier , un nuevo escándalo envuelve a la Municipalidad con la puesta en marcha de un sumario interno. Es que, antes de irse, el exjefe comunal inició un trámite para otorgar un aumento salarial del 25% a la exvicegobernadora destituida, Gloria Ruiz.

El pasado 16 de abril, Ruiz presentó un pedido para cobrar una bonificación, amparándose en el artículo 137 inciso C del Estatuto y Escalafón Municipal. Según el expediente, el adicional le correspondía por funciones asignadas en la Biblioteca 30 de Octubre desde septiembre de 2025.

El dato llamativo: la autorización terminó de avanzar el 30 de abril a las 11:23, el mismo momento en que Bertolini presentó su renuncia. Pero no solo eso. Según se dio a conocer, una empleada municipal vinculada políticamente a Ruiz habría enviado desde Recursos Humanos un correo electrónico notificando no solo la autorización del plus salarial, sino también la adscripción de Gloria Ruiz al Concejo Deliberante.

Luis Bertolini Gloria Ruiz (3)

La secuencia dejó a las nuevas autoridades, quienes detectaron la maniobra el pasado lunes, con una bomba administrativa sobre el escritorio. Así, la intendenta Malena Resa quedó frente al dilema de resolver qué hacer con el plus del 25%, mientras la presidente del Concejo Deliberante, Claudia Namuncurá, debía enfrentar el ingreso formal de Ruiz al órgano deliberativo.

Por el hecho, se inició un sumario administrativo y la empleada involucrada quedó a disposición de las autoridades.

Ruiz sigue complicada en una causa por fraude con fondos públicos, con embargos e inhibiciones prorrogados sobre sus bienes y los de su hermano Pablo Ruiz. Bertolini, por su parte, dejó la intendencia tras ser suspendido preventivamente en una causa por negociaciones incompatibles con la función pública.

Los funcionarios que acompañan a Malena Resa en su gestión en Plottier

Con la renuncia de Luis Bertolini, también se fueron de la gestión municipal los funcionarios que lo acompañaban. A fines de abril, la flamante jefa comunal Malena Resa les pidió la dimisión a los secretarios y designó a su propio gabinete.

Dentro de los secretarios designados por Resa hay uno que ya había estado en el Municipio. El que volvió es Luis Callejas, quien había estado a cargo de Medio Ambiente en la gestión de Andrés Peressini, designado ahora como secretario de Gobierno y Ciudadanía.

Licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental, después de haber trabajado en Medio Ambiente municipal y en el Ente de Desarrollo Económico de Plottier (EDEP), pasó a ser parte de la subsecretaria de Cambio Climático de la Provincia.

A cargo de la secretaría de Desarrollo Social asumió Sergio Martínez. Se trata de un técnico superior en Educación Social, con varias diplomaturas en derecho de las niñeces, adolescencias y juventudes. "Siempre fue esa mi área de trabajo y me capacité para eso", destacó el nuevo secretario. Martínez viene de trabajar en el ministerio de Niñez y Juventud de la Provincia, es empleado de planta y hace 10 años que es vecino de China Muerta.

ON - Malena Resa (13) Omar Novoa

Una de las áreas más sensibles del Municipio y en donde todos los vecinos y vecinas ponen los ojos es la de Servicios Públicos. A cargo de esa secretaría fue designado Hugo Tapia.

Resa lo describió como una persona de su extrema confianza, y que hace muchos años viene pensando en lo que se puede aportar a la ciudad. Nacido y criado en Plottier, es técnico en Seguridad e Higiene, trabajó en el Municipio hace muchos años durante la gestión de Pilar Gómez y luego saltó al sector privado donde permaneció hasta esta convocatoria.

El cuarto secretario designado por Resa es Jorge López, quien está a cargo de la secretaría de Obras. Empleado municipal, a punto de jubilarse con muchos años de servicio en en área que ahora le tocará dirigir.

Entre los funcionarios del ex intendente continúa la subsecretaria de Hacienda, también imputada por al Fiscalía, Gladys Ramírez.Resa anunció a LM Neuquén el nombre de su reemplazo. El nuevo subsecretario de Hacienda será Juan Carlos Pintado, vecino de Neuquén, con amplia experiencia en la Provincia. Es contador, abogado y se desempeñó en distintas áreas como el Tribunal de Cuentas y la Legislatura.