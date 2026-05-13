La inesperada reacción de Agustín Bernasconi tras el supuesto romance con Wanda Nara

El actor se encuentra en Uruguay en el rodaje de “¿Querés ser mi hijo?” junto a Wanda Nara. Tras los rumores, hizo su descargo en redes.

Wanda Nara estaría comenzando un nuevo romance con Agustín Bernasconi tras la polémica separación de Martín Migueles. La información fue confirmada este martes por Yanina Latorre en su programa SQP (América).

Sin embargo, tras las versiones, uno de los involucrados en este supuesto romance usó sus redes sociales para desmentir la versión y poner punto final a las especulaciones. “Esto es mentira!!! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso” , escribió el joven que se enamorará de Wanda en la ficción.

El gesto de Bernasconi fue rápidamente viral y los seguidores no lo dejaron pasar. Es que minutos después de publicar esas líneas, decidió eliminarlo. “¡Tienen una asociación con Wanda Nara”, escribió un usuario mientras que otro sostuvo que fue la mediática quien mandó a eliminarlo.

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La película de Wanda Nara que graba en Uruguay

Wanda Nara cerró su participación en MasterChef Celebrity con un fuerte anuncio que sorprendió a todos los espectadores. La rubia que se consagró como la figura de Telefe debutará en la pantalla grande.

La película, realizada en coproducción con Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Filme Suez e IP4, es una remake de comedia mexicana "¿Quieres ser mi hijo?" en la que la influencer interpretará a Lucía, una mujer de 43 años que regresa a su departamento con el corazón roto tras una infidelidad.

Allí conoce a Javier, un vecino de 23 años a quien le pedirá ser su hijo para conseguir trabajo. Sin embargo, la mentira se transforma en una historia de amor que desafía la diferencia de edad que en la actualidad se pone siempre en debate.

La dirección está cargo de Hernán Guerschuny, responsable de títulos como Casi Feliz, Una noche de amor y Doble discurso. El rodaje comenzó en abril en Uruguay y el estreno está previsto para fines de año.