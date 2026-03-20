Final de influencers: Ian Lucas venció a "La Reini" Gonet y es el nuevo ganador de MasterChef

Con un menú que homenajeó a su familia, conquistó al jurado en una noche marcada por la emotiva despedida de Donato de Santis.

La gran final de MasterChef Celebrity enfrentó a Ian Lucas y Sofi "La Reini" Gonet como protagonistas absolutos de la última gala. Tras dos horas de preparar sus platos finales, el jurado definió que sea Ian Lucas, el gran ganador de la competencia.

”El ganador es Ian”, dijo Damián Betular. “No lo puedo creer”, dijo el Youtuber que se convirtió en ganador. “Es un sueño haber compartido esto con ustedes. Con esfuerzo y trabajo llega todo”, agradeció el ganador de esta edición. Ian Lucas se lleva 50 millones de pesos y el equipamiento de toda su cocina.

En esta instancia final, los participantes debieron afrontar el desafío más exigente y completo de toda la temporada: preparar tres platos distintos para conquistar al jurado y quedarse con el premio mayor del reality (el trofeo y 50 millones de pesos).

El youtuber y la influencer debieron preparar -con libre elección- una entrada, un plato principal y un postre, todo en 120 minutos de cocina.

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“Reini nos sorprendiste a todos. Espectacular lo que cocinaste hoy, lograste poner tu alma y tu corazón en la comida”, le dijo Germán Martitegui a La Reini. “Espero que lo hayas pasado bien. Que esta pasión te persiga para adelante, podes dar un montón de amor en la comida”, sumó Damián Betular.

Luego fue el turno de la devolución a Ian. “Demostraste que lo diste todo. No te lo hicimos fácil. Estás ahí con un menú espectacular y me emociono muchísimo”, dijo Martitegui.

“Cuando tuvimos la reunión de casting nos preguntamos por qué querías estar en MasterChef porque es arduo estar acá. Ahora entiendo por qué querías estar. Llegaste a la final”, acotó el pastelero. “Demostraste que lo podes hacer”, cerró Donato de Santis.

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