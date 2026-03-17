El llanto de Wanda Nara y Maxi López tras ser eliminado de MasterChef Celebrity

El ex futbolista se quebró en llanto tras la despedida de Wanda Nara del reality de Telefe. El momento que se viralizó.

El llanto de Maxi López y Wanda Nara en MasterChef

Maxi López quedó en la puerta de la gran final de MasterChef Celebrity y la despedida del programa fue una de las más emotivas. Es que el ex futbolista que supo ganarse un lugar en el reality se sorprendió con las palabras de Wanda Nara que no contuvo las lágrimas.

Wanda le dijo a su ex que valora la buena relación que tiene con él ahora y que está feliz tanto por él como por los tres hijos que tienen en común. “Ellos disfrutaron mucho tenerte y sé que luchaste por lo que dijo la gente por tus chicos en el exterior. Acá tuviste a 3 adolescentes que te pudieron disfrutar , y a pesar de todo lo que se dijo, vos siempre fuiste un papá presente a pesar de la distancia”, le dijo la conductora entre lágrimas a Maxi.

Wanda luego hizo hincapié en que Maxi se puso a disposición de ella cuando fue diagnosticada con leucemia tiempo atrás. “En mi momento más difícil estuviste y yo voy a estar para vos cuando lo necesites. Le agradezco a tu familia, a Daniela con un bebé recién nacido. Todos están orgullosos de vos”, declaró llorando.

“Ojalá vengas a vivir a Argentina”, deseó Wanda para Maxi antes de fundirse en un abrazo con él.

López le respondió a la conductora compartiendo la alegría por tener nuevamente un gran vínculo con ella.

“Soy feliz porque pude compartir mucho tiempo con mis hijos y ahora van a venir los otros también. Este programa me devolvieron las ganas de estar en Argentina con mi gente y mi familia”, cerró el semifinalista.